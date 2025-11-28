Новогодняя столица-2026
Рязанцам рассказали, как оплатить парковку без доступа в интернет 

Алексей Самохин
Фото: администрация Рязани

Администрация Рязани поделилась советами для автовладельцев, которые паркуются в платных зонах без стабильного интернета. Теперь оплатить стоянку можно несколькими удобными способами, не рискуя штрафами.

Главный вариант для таких случаев — функция «постоплата». Она даёт свободу: плати в любое время в течение дня, но обязательно до 23:59 текущих суток. Просто вернись домой, подключись к сети — и оплата пройдёт без проблем.

Ещё один надёжный метод — оплата через смс. Эта опция работает стабильно, даже в зонах с плохим покрытием. Чтобы не отвлекаться на поиски терминала, заранее пополни баланс мобильного. Всё просто и быстро.

Кроме того, разработчики мобильного приложения для парковок ввели офлайн-режим. Переключись в него, и оплата снимется с парковочного счёта. Если там денег мало, система использует баланс телефона. 

