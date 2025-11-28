Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 30 ноября, 2025
3.2 C
Рязань
Все события Рязани и областиТранспорт и дороги

В Рязани водители заплатили за парковку на газонах 11,5 млн рублей 

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Административные комиссии отчитались: в Рязани с начала года 11 456 нарушителей получили штрафы за парковку там, где парковаться точно не стоит. Общая сумма взысканий внушительная — 11 456 000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

Водители ставили машины и прицепы на газоны, цветники, спортивные и детские площадки, а также на любые участки с зелёными насаждениями. Все эти территории по закону относятся к элементам благоустройства, и, если они находятся в пределах города, такой манёвр автоматически попадает под административное нарушение.

Напоминаем: по закону Рязанской области, если машину оставили на газоне, клумбе или детской площадке, водитель рискует получить до 3 000 рублей штрафа. Минимальная сумма — тысяча. 

Напомним также, что в Рязани хотят ужесточить ответственность за парковку на газонах и детских площадках.

Читайте также  JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев

Другие материалы рубрики

В Рязани реконструируют автозаправочный комплекс на Южной окружной дороге

Рязанцам рассказали, как оплатить парковку без доступа в интернет 

Павел Малков: Необходимо продолжать ремонтировать высоконагруженные дороги

Рязанцев просят не ставить автомобили на парковку на улице Новоселов 3 декабря

Пешеходам в Рязани напомнили правила безопасности на железной дороге

Троллейбусную сеть в Рязани повредил водитель-иностранец 

Самые читаемые материалы

Интересное

Шесть знаков зодиака ожидают большие перемены в 2026 году

Одни мечтают о карьерном росте, другие — о взаимной любви, а третьим не хватает финансовой устойчивости. Астрологический прогноз на 2026 год обещает приятные сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Новости России

SHOT: БПЛА влетел в пятиэтажку в Волгограде, сгорели квартиры и разнесло балконы

В Волгограде беспилотник врезался в фасад жилой пятиэтажки: сгорели как минимум две квартиры, выбиты стёкла и повреждены машины у подъезда. Официально о пострадавших пока не сообщается. 
Новости России

Ракетный удар по лагерю под Киевом уничтожил более 400 наемников ВСУ

Российские военные ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области. По данным советника РАРАН Олега Иванникова, в момент атаки там было свыше 400 иностранных наемников. Он утверждает, что большинство из них убито или выведено из строя.
Происшествия в Рязани: хроника событий

Смертельное ДТП произошло в селе Криуша в ночь на 29 ноября — соцсети

По словам очевидцев, столкнулись ВАЗ 2114 и грузовик.
Новости России

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 