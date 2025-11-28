Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 30 ноября, 2025
3.2 C
Рязань
Все события Рязани и областиТранспорт и дороги

Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою коллекцию наград

Реклама: ИП Выборнов Андрей Анатольевич, ИНН: 622706329583, erid: 2VtzqvsPjQD
Алексей Самохин

Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номинации «Автомобильный дизайн года» в рамках ежегодной премии «Золотой Клаксон – 2025». Победители были определены по итогам голосования читателей автомобильной газеты «Клаксон» на сайте издания.

Премия «Золотой Клаксон» — один из старейших читательских конкурсов в России. Газета «Клаксон» издаётся с 1990 года, а её награда ежегодно вручается на основе мнений тысяч автолюбителей со всей страны. В этом сезоне за звание лучших боролись более 150 моделей, представленных на российском рынке.

Победа в премии «Золотой Клаксон» пополнила копилку наград, отметивших впечатляющий стиль OMODA C7. Ранее в этом году футуристичный облик модели уже получил премию VOICE «Главные лица» в номинации «Дизайн года», а также одержал победу на престижном международном конкурсе French Design Award.

«OMODA C7 — это заявление, это дерзость в металле. Этот кроссовер буквально кричит: „Хватит сидеть на месте, поехали за эмоциями!“. Статуэтка „Золотого клаксона“ оформила хет-трик престижных дизайнерских наград C7, но главная наша победа — это видеть кроссовер на дорогах России и знать, что мы нашли свою аудиторию современных людей, которые не боятся выделяться», — поделилась директор по маркетингу OMODA и JAECOO Светлана Гречишкина.

Читайте также  Тульская таможня будет работать в последние выходные осени из-за нового утильсбора

OMODA C7 — флагманский кроссовер, дебютировавший на российском рынке в мае 2025 года. Его дизайн представляет развитие философии бренда «Искусство в движении». Рельефные линии кузова создают впечатляющую игру света и тени, формируя эффект непрерывного движения. Узнаваемая X-образная решетка радиатора и интеллектуальная система динамического освещения подчеркивают элегантный и обтекаемый силуэт кроссовера.

Познакомиться с модельным рядом OMODA:  www.omoda-avtoimport.ru  

Telegram-канал OMODA Автоимпорт: https://t.me/omoda_rzn 

VK: www.vk.com/omoda_rzn.

Другие материалы рубрики

Железнодорожный переезд на перегоне Кораблино — Ряжск-1 закроют 26 ноября

Павел Малков: Необходимо продолжать ремонтировать высоконагруженные дороги

В Рязани реконструируют автозаправочный комплекс на Южной окружной дороге

В Рязанской области ГИБДД ищет автомобили с поддельными номерами

В Рязани водители заплатили за парковку на газонах 11,5 млн рублей 

Тульская таможня будет работать в последние выходные осени из-за нового утильсбора

Самые читаемые материалы

Интересное

Шесть знаков зодиака ожидают большие перемены в 2026 году

Одни мечтают о карьерном росте, другие — о взаимной любви, а третьим не хватает финансовой устойчивости. Астрологический прогноз на 2026 год обещает приятные сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Новости России

SHOT: БПЛА влетел в пятиэтажку в Волгограде, сгорели квартиры и разнесло балконы

В Волгограде беспилотник врезался в фасад жилой пятиэтажки: сгорели как минимум две квартиры, выбиты стёкла и повреждены машины у подъезда. Официально о пострадавших пока не сообщается. 
Новости России

Ракетный удар по лагерю под Киевом уничтожил более 400 наемников ВСУ

Российские военные ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области. По данным советника РАРАН Олега Иванникова, в момент атаки там было свыше 400 иностранных наемников. Он утверждает, что большинство из них убито или выведено из строя.
Происшествия в Рязани: хроника событий

Смертельное ДТП произошло в селе Криуша в ночь на 29 ноября — соцсети

По словам очевидцев, столкнулись ВАЗ 2114 и грузовик.
Новости России

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 