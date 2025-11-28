Райдос, Шепс и Руденко попадут в дом ужаса в новом выпуске «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

В субботу, 29 ноября, в 18:30 на ТНТ выйдет новый выпуск проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+). На этот раз участников ждёт не студийное задание, а выезд в реальный дом, от которого его хозяек буквально бросает в дрожь.

Тройка экстрасенсов отправится в поселок Мисайлово. Именно туда за помощью позвали две сестры, которые получили дом по наследству. Казалось бы, подарок судьбы. Но вместо радости — постоянный страх. Женщины признаются: находиться внутри им страшно, атмосфера давит, а ощущение, что в доме кто‑то есть, не отпускает ни днём, ни ночью.

Разобраться, что не так с этим местом и кто (или что) пугает домочадцев, предстоит Тимофею Руденко, Виктории Райдос и Александру Шепсу. Каждый из них попробует по‑своему «прочитать» пространство, заглянуть в прошлое дома и понять природу происходящего. Для участников это не просто очередное испытание, а важный этап в борьбе за место в финале.

Финал второго сезона уже близко, и цена ошибки стремительно растёт. Любая неточность, слабое чтение ситуации или неверный вывод могут стоить участникам шансов на победу. После выезда в Мисайлово экстрасенсы вернутся в готический зал, где другие участники шоу оценят их работу.

И здесь зрителей ждёт ещё один острый момент: далеко не все оценки окажутся справедливыми.