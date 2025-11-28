Новогодняя столица-2026
Пятница, 28 ноября, 2025
3 C
Рязань
Новости кино и ТВ: обзоры сериалов, шоу и жизнь звезд

Райдос, Шепс и Руденко попадут в дом ужаса в новом выпуске «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Алексей Самохин
«Экстрасенсы. Битва сильнейших», фото: ТНТ

В субботу, 29 ноября, в 18:30 на ТНТ выйдет новый выпуск проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+). На этот раз участников ждёт не студийное задание, а выезд в реальный дом, от которого его хозяек буквально бросает в дрожь.

Тройка экстрасенсов отправится в поселок Мисайлово. Именно туда за помощью позвали две сестры, которые получили дом по наследству. Казалось бы, подарок судьбы. Но вместо радости — постоянный страх. Женщины признаются: находиться внутри им страшно, атмосфера давит, а ощущение, что в доме кто‑то есть, не отпускает ни днём, ни ночью.

Разобраться, что не так с этим местом и кто (или что) пугает домочадцев, предстоит Тимофею Руденко, Виктории Райдос и Александру Шепсу. Каждый из них попробует по‑своему «прочитать» пространство, заглянуть в прошлое дома и понять природу происходящего. Для участников это не просто очередное испытание, а важный этап в борьбе за место в финале.

Финал второго сезона уже близко, и цена ошибки стремительно растёт. Любая неточность, слабое чтение ситуации или неверный вывод могут стоить участникам шансов на победу. После выезда в Мисайлово экстрасенсы вернутся в готический зал, где другие участники шоу оценят их работу.

Читайте также  На НТВ выходит восьмой сезон «Скорой помощи» с Гошей Куценко 

И здесь зрителей ждёт ещё один острый момент: далеко не все оценки окажутся справедливыми.

Другие материалы рубрики

Актёр и актриса: ТНТ раскрыл имена еще двух участников шоу «Выжить в Стамбуле»

«Это будет шок!» — эксперты о финале «Ну-ка, все вместе!» на «России»

Полина Гагарина и Дима Билан исполнят песню «Свадебные цветы» в новогоднем фильме ТНТ

Бузова снова обожглась на любви — теперь в кино. Представлен трейлер комедии «Равиоли Оли»

Турецкие сериалы по знакам зодиака: кому подходит «Ветреный», кому «Воскресший Эртугрул»

«Лабубу для тех, кому за 50»: Прохор Шаляпин и дебют Кирилла Мазура в новом выпуске Comedy Club 

Самые читаемые материалы

Новости России

Учёный выдвинул неожиданную версию исчезновения семьи Усольцевых, и она очень похожа на правду

Семейная прогулка, на которую отправились супруги Усольцевы с пятилетней дочерью, выглядела безопасной: короткий маршрут, тёплая погода, маркированные тропы. Родители были уверены, что никакой опасности нет
Новости России

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 
Новости России

Ирина Усольцева пропала на день раньше даты официального исчезновения

SMM‑менеджер Ирины Усольцевой сообщила информацию, которая может пролить свет на пропажу семьи Усольцевых 
Новости России

Раскрыта причина пропажи Усольцевой за день до исчезновения семьи

Связь с Ириной Усольцевой могла оборваться за сутки до...
Новости мира

Нарколог рассказал, что выпало из носа Зеленского во время обращения к украинцам

Странный эпизод, произошедший с Владимиром Зеленским во время вечернего...