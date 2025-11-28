Центр Рязани погрузился во тьму: обесточены улицы в районе площади Победы

Вечером 28 ноября в центре Рязани произошло массовое отключение электроэнергии. Как сообщают 7info очевидцы, света нет на улицах в районе площади Победы.

Как пишут наши читатели, обесточен Первомайский проспект. В редакцию прислали фотографии, на которых видно, что в домах не горит свет, а на улицах не мерцают вывески. Также не работают светофоры и не светят фонари.

Электричества нет на улицах, которые находятся в районе площади Победы. Информация о причинах отключения света пока не поступала. Подробности уточняются.

UPD: энергетики назвали причину отключения света. Всё случилось из-за технологического нарушения. Также обнародовал полный список улиц. Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Рязаньэнерго» оперативно приступили к восстановительным работам. На месте работает необходимое количество бригад и спецтехники. Параллельно специалисты филиала переключают потребителей на резервные схемы электроснабжения.

В городских электросетях добавили, что свет полностью вернут тогда, когда завершатся ремонтные работы.

Редакцию 7info рязанцы информируют о том, что электроэнергия постепенно появляется в домах, которые попали под отключение. Например, свет включили в районе бара «Руки вверх» (бывший Deep).