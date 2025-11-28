Стало известно, почему нет света в Рязани вечером 28 ноября

Стало известно, почему некоторые улицы Рязани остались вечером в пятницу, 28 ноября, без электричества. Комментарий по отключению электроэнергии дала пресс-служба Рязаньэнерго.

Энергетики информируют рязанцев, что причиной отсутствия электричества стало технологическое нарушение:

— Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Рязаньэнерго» оперативно приступили к восстановительным работам. На месте работает необходимое количество бригад и спецтехники. Параллельно специалисты филиала переключают потребителей на резервные схемы электроснабжения, — говорится в сообщении.

При этом электроснабжение социально значимых объектов не нарушено. Ранее жители Рязани сообщили на отсутствие электричества в районе площади Победы. Например, обесточенным оказался Первомайский проспект. Кроме него, в РГРЭС предоставили следующий список улиц, попавших под отключение:

Кольцова;

МОГЭС;

Весенняя;

Чкалова;

Соборная;

Маяковского;

Ленинского Комсомола;

переулок Войкова;

Малое шоссе;

Высоковольтная;

Вокзальная;

Горького;

Павлова.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы Рязаньэнерго:



1. На официальном сайте организации.

2. Через мобильное приложение «Есть свет!».



Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер – 220; бесплатно, круглосуточно).

UPD: Редакцию 7info рязанцы информируют о том, что электроэнергия постепенно появляется в домах, которые попали под отключение. Например, свет включили в районе бара «Руки вверх» (бывший Deep).