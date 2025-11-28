Новогодняя столица-2026
Пятница, 28 ноября, 2025
2.5 C
Рязань
Все события Рязани и областиОбщество

Центр Рязани погрузился во тьму: обесточены улицы в районе площади Победы

Валерия Мединская

Вечером 28 ноября в центре Рязани произошло массовое отключение электроэнергии. Как сообщают 7info очевидцы, света нет на улицах в районе площади Победы.

Как пишут наши читатели, обесточен Первомайский проспект. В редакцию прислали фотографии, на которых видно, что в домах не горит свет, а на улицах не мерцают вывески. Также не работают светофоры и не светят фонари.

Центр Рязани погрузился во тьму: обесточены улицы в районе площади Победы

Электричества нет на улицах, которые находятся в районе площади Победы. Информация о причинах отключения света пока не поступала. Подробности уточняются.

Центр Рязани погрузился во тьму: обесточены улицы в районе площади Победы

UPD: энергетики назвали причину отключения света. Всё случилось из-за технологического нарушения. Также обнародовал полный список улиц. Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Рязаньэнерго» оперативно приступили к восстановительным работам. На месте работает необходимое количество бригад и спецтехники. Параллельно специалисты филиала переключают потребителей на резервные схемы электроснабжения.

В городских электросетях добавили, что свет полностью вернут тогда, когда завершатся ремонтные работы.

Редакцию 7info рязанцы информируют о том, что электроэнергия постепенно появляется в домах, которые попали под отключение. Например, свет включили в районе бара «Руки вверх» (бывший Deep).

Читайте также  Рязанцев предупредили о новой волне мошенничеств через сим-боксы

Другие материалы рубрики

Спасская набережная благоустроена в Рязанской области за 90 млн рублей

Мошенники разрабатывают схемы обмана на «Чёрную пятницу»

Рязанский школьник стал финалистом Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту

Несколько крупных жилых комплексов строятся в Рязани

«Рязаньгоргаз» раскрыл новый способ обмана жителей Рязани

Учитель школы №35 Рязани Оксана Конюхова стала победителем Всероссийского конкурса

Самые читаемые материалы

Новости России

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 
Новости России

Учёный выдвинул неожиданную версию исчезновения семьи Усольцевых, и она очень похожа на правду

Семейная прогулка, на которую отправились супруги Усольцевы с пятилетней дочерью, выглядела безопасной: короткий маршрут, тёплая погода, маркированные тропы. Родители были уверены, что никакой опасности нет
Новости России

Ирина Усольцева пропала на день раньше даты официального исчезновения

SMM‑менеджер Ирины Усольцевой сообщила информацию, которая может пролить свет на пропажу семьи Усольцевых 
Новости России

Раскрыта причина пропажи Усольцевой за день до исчезновения семьи

Связь с Ириной Усольцевой могла оборваться за сутки до...
Общество

Центр Рязани погрузился во тьму: обесточены улицы в районе площади Победы

Фотографии Первомайского проспекта и других улиц без света поступают в редакцию.