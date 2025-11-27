В Рязани хотят ужесточить ответственность за парковку на газонах и детских площадках

На заседании Рязанской городской Думы депутаты обсудили и одобрили предложение внести в облдуму законопроект об изменении статьи 6.5 Закона Рязанской области «Об административных правонарушениях».

Предметом законопроекта являются общественные отношения, связанные с запретом размещения транспортных средств на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями, детских и спортивных площадках. Предлагается новая редакция статьи 6.5 Закона Рязанской области «Об административных правонарушениях», предусматривающая:

– дифференциацию ответственности за совершение административного правонарушения для граждан, должностных и юридических лиц с повышением размера административного штрафа;

– установление административной ответственности за повторное совершение правонарушения для граждан, должностных и юридических лиц.