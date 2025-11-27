В Рязани вновь отключили мобильный интернет, но часть сайтов доступна

В четверг, 27 ноября, в Рязани вновь возникли проблемы с мобильным интернетом. Сообщения об отключении связи появились с утра в различных социальных сетях. Корреспондент 7info лично проверил — мобильный интернет от нескольких операторов действительно недоступен в разных районах города.

Представители Минцифры Рязанской области в телеграм-канале губернатора Павла Малкова сообщили, что отключения проводятся компетентными органами для обеспечения безопасности. При этом доступны сайты из так называемого «белого списка».

Белый список для Рязани: какие сайты остаются доступны при отключении мобильного интернета

Среди них: ВКонтакте, Одноклассники, мессенджер Max, портал Госуслуг, приложения банков, некоторые маркетплейсы.

Прочитать новости города Рязани и Рязанской области можно в сервисе Дзен. Там есть канал 7info, в котором публикуются самые важные и интересные материалы о жизни Рязани, а также развлекательный контент. Чтобы всегда оставаться в курсе событий, подписывайтесь на нас.