Белый список для Рязани: какие сайты остаются доступны при отключении мобильного интернета

В последнее время в России действует новый механизм безопасности, который временно блокирует мобильный интернет при возникновении угрозы атаки беспилотников. Решение о его запуске принимают представители специальных служб. Жители Рязани уже столкнулись с проблемой 10 ноября, когда у многих пользователей мобильный интернет пропал практически на сутки.

В таких ситуациях работает «белый список» сайтов — перечень социально значимых ресурсов, которые остаются доступными даже при отключении интернета.​

Какие сайты доступны в Рязани

По информации Минцифры, при блокировке мобильного интернета рязанцам доступны некоторые сервисы. Корреспондент СИ 7info лично убедился, что они действительно работают при отключённом мобильном интернете. ​

Социальные сети и мессенджеры:

«ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru и национальный мессенджер MAX остаются полностью функциональными. Эти платформы позволяют поддерживать связь с близкими и получать актуальную информацию в ленте новостей.​

Государственные порталы:

Портал «Госуслуги», сайты правительства РФ, администрации президента, Госдумы, Совета Федерации, платформа ДЭГ (дистанционного электронного голосования), сайты Генеральной прокуратуры и МЧС работают без ограничений. Это обеспечивает доступ к критически важным государственным услугам.​

Сервисы «Яндекса» и видеоплатформы:

Сервисы «Яндекса» (без детального уточнения каких именно), платформа «Дзен» и видеохостинг Rutube входят в белый список. Пользователи могут искать информацию, смотреть видео и читать контент.​

Маркетплейсы и интернет-магазины:

Ozon, Wildberries и Avito доступны для покупок и размещения объявлений. Это позволяет рязанцам совершать онлайн-покупки и решать бытовые вопросы даже при ограничениях.​

Банковские приложения и платёжные системы:

Хотя официальный список Минцифры для Рязани не детализирует банковские сервисы, расширенный «белый список» включает приложения крупнейших банков:​

Доступны мобильные приложения «Сбербанк Онлайн», Т-Банк, «Альфа-Банк», «Газпромбанк», ВТБ и платёжная система «Мир» с приложением «Мир Pay».

Функционал банковских приложений может быть ограничен — некоторые операции (получение кредитной истории, подключение новых продуктов) временно недоступны, а межбанковские переводы проходят с задержками.

Дополнительные сервисы из расширенного списка

Согласно информации СМИ, полный «белый список» включает около 50 сервисов и регулярно обновляется. Но это не точно! ​

Карты «2ГИС» для навигации, сайт РЖД для покупки билетов, погодный сервис Gismeteo, сайт «Почты России», онлайн-кинотеатр Ivi, платформа поиска работы HeadHunter, сайты ретейлеров DNS и «Леман-про». Медиаресурсы «Комсомольская правда», «РИА Новости», «Лента.ру», РБК, IXBT и «Пикабу» также доступны для чтения новостей.​

Почему блокируется мобильный интернет

Новый механизм безопасности направлен на защиту от беспилотников, которые могут использовать сим-карты для навигации.

Жители Рязани в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова продолжают жаловаться на проблемы с мобильным интернетом в городе. В том числе и на то, что сайты из «белого списка» также недоступны.

Представители Минцифры Рязанской области ответили, что «по информации операторов социально значимые сервисы не блокировались, в том числе госуслуги. Операторы рекомендуют перезагрузить устройство при невозможности загрузки социально значимых сервисов».

Министр цифрового развития Максут Шадаев отметил, что перечень будет актуализироваться еженедельно на основе рейтинга популярных интернет-ресурсов России.