Психотерапевт объяснила, почему сонники не работают и только сбивают с толку

Многие уверены: достаточно заглянуть в сонник, и тайный смысл ночных сновидений станет очевиден. Психоаналитический психотерапевт Аля Боголюбова в беседе с «Лентой.ру» развеяла этот популярный миф. Сны, по её словам, не поддаются механической расшифровке.

Личный код вместо шаблона

Сновидение — вовсе не универсальный шифр, который одинаково читается для всех. Это сугубо индивидуальный язык бессознательного. Каждая мелочь в нём переплетена с уникальной биографией, воспоминаниями и эмоциями конкретного человека.

«Возьмите, к примеру, снег. Этот образ может нести десятки смыслов. Один человек свяжет его с уютом и защищённостью, второй — с промозглым холодом и изоляцией, третий увидит в нём символ обновления. Бывает, идентичный сон у двух людей трактуется диаметрально противоположно», — пояснила специалист.

Беда в том, что типовые толкования из сонников порождают ложное чувство ясности. Они подсовывают готовую схему вместо личной внутренней работы. Человек начинает искать разгадку где-то снаружи, игнорируя собственные глубины.

«Символ рождается из персональных ассоциаций, телесных ощущений, контекста — всего того, что невозможно втиснуть в стандартный шаблон», — подчеркнула Боголюбова.

Архетипы тоже не панацея

Даже архетипические образы, которые описал аналитический психолог Карл Юнг, не являются универсальной отмычкой. Во сне они пропускаются через призму индивидуальной судьбы, окрашиваются личными переживаниями, травмами, стремлениями. Один и тот же архетип способен стать как родником силы, так и спусковым крючком для внутреннего разлада.

Разобраться в сновидении можно исключительно через диалог с собственным «я». Задача непростая: бессознательное общается с нами через запутанные метафоры. Любая попытка интерпретации должна стартовать с вопроса — что этот конкретный образ означает лично для вас, в контексте вашей жизни и опыта, резюмировала психотерапевт.

