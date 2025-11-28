Новогодняя столица-2026
«Лабубу для тех, кому за 50»: Прохор Шаляпин и дебют Кирилла Мазура в новом выпуске Comedy Club 

Алексей Самохин
Прохор Шаляпин, фото: ТНТ

Выходные на ТНТ стартуют с Comedy Club (16+). В пятницу, 28 ноября, в 21:00 зрителей ждёт свежий выпуск со звёздным гостем и громкими премьерными выходами на сцену.

Одним из главных гостей студии станет «лабубу для тех, кому за 50» — легендарный Прохор Шаляпин. В беседе с Павлом Волей и Андреем Бебуришвили он вспомнит съёмки в большом кино, поделится подробностями о своих новых песнях и творческих планах.

Прохор придёт в Comedy не с пустыми руками: он подарит резидентам шоу свою книгу «Главное не уработаться». А затем честно признается, что вопреки названию сам трудится очень много и активно.

Но выпуск не ограничится одним гостем. На сцену выйдут Александр Волобуев и Марина Кравец, Женя Синяков, дуэт Ромы Сафонова и Кости Бутусова, а также Роман Каграманов. Каждый привезёт в зал свои новые шутки и истории.

Отдельная интрига вечера — дебют в Comedy Club молодого комика Кирилла Мазура. Для него это первый выход на культовую сцену, а для зрителей — шанс увидеть, возможно, новое лицо в комедии задолго до того, как оно станет привычным в эфире.

Павел Воля и Кирилл Мазур, фото: ТНТ
