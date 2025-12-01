В Сети «взорвала» аудиторию новая находка — якобы последнее предсказание легендарного Вольфа Мессинга. Ролик с этим ошеломляющим пророчеством набрал уже более четырёх миллионов просмотров. Согласно ему, 26 февраля 2026 года станет поворотной точкой для всей планеты, а жизнь каждого человека изменится навсегда, пишет издание News.ru.

Историю обнародовал популярный YouTube-канал, авторы которого ссылаются на рассказ подполковника Алексея Соколова. Тот утверждает, что представленные им данные десятилетиями пылились в секретных архивах советского КГБ.

По версии источника, Мессинг сделал своё последнее предсказание незадолго до смерти. Таинственное письмо с его посланием, скреплённое личной печатью генсека Леонида Брежнева, вскрыли лишь недавно. В нём якобы говорится о судьбоносном решении, которое предстоит принять «человеку с голубыли глазами» 2026 году.

Война или мир: что выберет Россия?

В тексте пророчества сказано следующее: «26 февраля 2026 года решится всё. Человек с голубыми глазами будет стоять перед выбором между войной и миром. От его решения зависит, увидит ли человечество 2027 год. В этот день произойдет событие, которое заставит содрогнуться весь мир».

«Знаток» тайного послания заявляет о существовании некоего «протокола 1974 М». Это якобы стенограмма исторической встречи Брежнева с провидцем. На ней Мессинг описывал скорое появление мобильной связи и мгновенной передачи информации. Он также предрекал «развилку истории», которая выпадет именно на февраль 2026-го.

Схлестнутся три силы и появится четвёртая

Вольф Мессинг, если верить архивам, предсказывал, что в 2026 году сойдутся три великие силы. Он символически называл их орлом (США), драконом (Китай) и медведем (Россия). Однако появится и четвёртая сила — те, «кто владеет золотом и информацией». Это люди без родины, которые правят целыми странами. Именно эта сила, по мнению ясновидящего, будет всеми силами стравливать другие государства через войны.

Ещё одним знаком грядущих перемен станет огромная комета, которая внезапно появится на небе. «Это будет предупреждением. За неделю до судьбоносного дня Земля содрогнется не там, где ждут, а там, где спокойно 1000 лет. За день все системы связи откажут, и мир погрузится в молчание», — процитировали слова Мессинга.

Прорывы науки и «энергетический портал»

Провидец связывал 2026 год и с невероятными научными открытиями. Он предвидел появление революционной технологии исцеления болезней. Он уверял, что эта технология изменит всё. Это ключ к тому, что люди называют Богом, а учёные — единым полем.

По его подсчётам, к 2030 году человечество победит старение, к 2040-му освоит термоядерный синтез, а к 2050-му «выйдет к звёздам». Главным партнёром России в будущем, как ни странно, станет не нынешний друг, а нынешний враг.

26 февраля 2026 года произойдёт и редчайшее астрономическое событие — соединение в знаке Водолея сразу пяти планет: Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. В последний раз такое случалось две тысячи лет назад, около Рождества Христова. В тот же день случится солнечное затмение над Сибирью и, согласно пророчеству, откроется «энергетический портал» между мирами.

После этого человечество ждёт колоссальный скачок: жизнь до 400 лет в здоровом теле и создание истинного искусственного разума. Но если будет выбран путь разрушения, цивилизацию ждёт откат к первобытному строю.

Стоит ли верить «тайным пророчествам» Мессинга?

Несмотря на захватывающую детализацию, к подобным «сенсациям» стоит относиться с изрядной долей скепсиса. После смерти любой великой личности — будь то политик, артист или провидец — всегда появляется масса фальсификаций. Мифотворцы дописывают истории, приписывают несказанные слова и «находят» таинственные архивы. Это часть процесса создания легенды, где правда тесно переплетается с вымыслом. Поэтому, встречая подобные откровения, важно помнить: далеко не всем громким «пророчествам», всплывающим из небытия, можно верить дословно.