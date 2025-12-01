Новогодняя столица-2026
Понедельник, 1 декабря, 2025
Рязань
Власть и политика

Светлана Меньшикова возглавила Рязанское отделение партии «Справедливая Россия»

Алексей Самохин
Светлана Меньшикова, фото: ryazan.spravedlivo.ru

29 ноября 2025 года в Рязанской области прошел третий этап Конференции регионального отделения партии «Справедливая Россия». На нем делегаты приняли ключевые кадровые решения, сообщает сайт партии. 

Главным итогом встречи стало избрание нового председателя Совета регионального отделения партии. Эту должность делегаты доверили Светлане Меньшиковой. Теперь именно она будет возглавлять работу рязанской «Справедливой России» и координировать деятельность партийцев в регионе.

Помимо председателя, конференция обновила состав руководящих органов. Участники избрали новые составы Совета и контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения.

В Совет вошли восемь членов партии: Беззубцев А.В., Борзиков П.П., Коршунова И.В., Морозов И.А., Никулкин Е.С., Сергеев Ю.М., Туркин Н.Н. и Шаглина Е.А.

Контрольно-ревизионная комиссия, которая отвечает за контроль и проверку деятельности регионального отделения, сформирована из трех человек. В ее состав избраны Данилов А.Ю., Зеленкова Н.Е. и Сдобнов Д.В.

