Российские средства ПВО отразили масштабную атаку беспилотников: в нескольких регионах, включая Краснодарский край, уничтожены 33 воздушные цели. Но часть дронов все же прорвалась. В Анапе фрагменты беспилотника повредили частный дом, в Славянске-на-Кубани досталось и частному, и многоквартирному жилью. На этом фоне все более остро звучит вопрос: откуда вообще могли прилететь эти БПЛА и как от них защититься обычным людям.

Об этом aif.ru поговорил с основателем учебного центра беспилотной авиации, членом-корреспондентом Российской инженерной академии Максимом Кондратьевым. Он разобрал вероятные маршруты налета и указал, почему привычные схемы запуска в этот раз не «бьются» с реальностью.

От Одессы до Кубани: что не сходится

По словам Кондратьева, теоретически украинские дроны, летевшие в сторону Анапы и Краснодара, могли стартовать сразу с трех направлений, включая корабли в Черном море. Классический сценарий, который часто обсуждают, — запуск с территории Украины, в районе Одессы.

Схема выглядит так: БПЛА взлетают под Одессой, уходят в море, огибают Крым, не заходя в зону плотной ПВО, и далее берут курс на Краснодарский край.

«Через Крым они лететь не могут, там стоят серьезные системы ПВО. Поэтому маршрут строится по дуге, по морю», — поясняет эксперт.

Но здесь появляется важная техническая деталь, которая ломает эту картинку. Анализ обломков после последних атак показал: использовались беспилотники с электрическими двигателями. А это уже совсем другие дальности полета и другие ограничения.

Кондратьев напоминает: аппараты с двигателем внутреннего сгорания способны закрывать дистанции до 2000 км. У электрических все куда скромнее — порядка 200–300 км. Между Одессой и Новороссийском по прямой около 700 км. До Анапы — тоже далеко за пределами возможностей таких дронов.

«Беспилотник с электрическим двигателем туда бы не смог долететь с территории Украины, собственно как и в Анапу», — подчеркивает он.

Из этого, по словам специалиста, логично вырастает другая гипотеза: старт мог происходить не с берега, а с моря.

Контейнер, катапульта, сотня дронов

Эксперт не исключает, что для атаки могли задействовать гражданское судоходство. Схема, которую он описывает, выглядит просто и при этом весьма коварно.

Из Одессы выходит обычный гражданский сухогруз, формально идущий в нейтральных водах. Он держится максимально близко к побережью Краснодарского края, но формально не нарушает никаких границ. На борту — контейнеры, как у любого торгового судна.

Дальше включается «начинка» одного из этих контейнеров. Его открывают, внутри — катапульта и дроны. «Один из контейнеров открывается, достается катапульта и запускается 10, 50, 100 дронов. Они запускаются, катапульта сбрасывается в море и контейнеровоз идет дальше», — описывает возможный сценарий Кондратьев.

Такой подход радикально сокращает нужную дальность полета для электрических БПЛА: им уже не нужно тянуться сотни километров от украинского берега, только рывок от предполагаемого района старта в море до цели на побережье. Параллельно усложняется задача для тех, кто ищет источник удара: доказать, что «мирный» сухогруз превратился в мобильную пусковую платформу, крайне непросто.

При этом эксперт отдельно подчеркивает: исключать нельзя и вариант, при котором часть дронов запускали с территории России.

Как защитить жилье от удара дрона

Последствия последней атаки показали: даже если ПВО сбивает большинство целей, осколки и единичные прорывы все равно несут угрозу. В Анапе частично разрушена крыша частного дома, в Славянске-на-Кубани пострадали и частный сектор, и многоэтажка. На этом фоне Кондратьев дал несколько практических советов, как минимизировать риск для людей в обычных квартирах.

Первое и главное — спальные места.

«Во-первых, нужно переставить хотя бы детские кровати в помещение без окон. Это очень важно», — говорит он.

Взрослым эксперт рекомендует хотя бы отодвинуть кровати от окон подальше. Смысл простой: если дрон попадет в стекло или взрыв выбьет окно, человек не должен находиться прямо в зоне разлета осколков.

Второй шаг — усиление самих окон. Кондратьев советует оклеивать стекла бронепленкой. Значительная часть травм при таких инцидентах приходится именно на момент, когда взрывная волна выбивает хрупкое стекло, и оно разлетается на острые фрагменты. Пленка помогает удержать стекло и не дать ему превратиться в поток осколков, летящих с большой скоростью.

Третий элемент защиты — рольставни. Эксперт рекомендует устанавливать их на окна и держать в уме, что в случае угрозы атаки дронами их можно быстро опустить. Такая дополнительная преграда способна остановить летящие фрагменты и снизить риск того, что БПЛА ворвется прямо в квартиру.

По словам Кондратьева, соблюдение этих базовых мер может спасти от самых тяжелых сценариев — когда дрон влетает в жилое помещение и взрывается уже внутри, нанося максимальные повреждения и создавая прямую угрозу для жизни людей.