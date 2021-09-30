Руководителем Контрольно-счетной палаты города Рязани назначат Сергея Филимонова

29 сентября в Рязанской городской Думе состоялось заседание комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике.

Депутаты вынесли на заседание Думы решение об отдельных вопросах организации и деятельности Контрольно-счетной палаты города Рязани. Проект документа разработан в целях реализации положений Федерального закона. Депутаты предварительно одобрили новую редакцию Положения о Контрольно-счетной палате города Рязани. Председатель, заместитель председателя и аудиторы будут замещать муниципальные должности. Дополнены квалификационные требования к кандидатурам.

Также депутаты одобрили штатную численность КСП в количестве 15 штатных единиц, в том числе председатель, заместитель председателя, 2 аудитора и 11 сотрудников аппарата. Депутаты предложили рассмотреть увеличение штатной численности КСП для увеличения объема проводимых контрольных мероприятий.

В соответствии с требованиями федерального законодательства комитет одобрил назначение на должность председателя КСП Сергея Филимонова, заместителя председателя — Ирину Чулкову, а также двух аудиторов — Дмитрия Черенкова и Татьяну Степушину с 1 октября 2021 года сроком на 5 лет. Вопрос будет рассмотрен на заседании Рязанской городской Думы.