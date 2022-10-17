«Ростелеком» передал рязанской библиотеке имени Горького книги о правилах безопасного поведения в интернете

Специалисты «Ростелекома» провели урок по безопасному поведению в сети в рязанской областной универсальной научной библиотеке им. Горького. Занятие состоялось в рамках межрегионального фестиваля «Читающий мир».
Национальный провайдер как учредитель Альянса по защите детей в цифровой среде уделяет большое внимание повышению цифровой грамотности и информационной безопасности в интернете. После урока представители компании передали библиотеке экземпляры книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир». Книга появится и в читальном зале, и в электронном каталоге Горьковской библиотеки.
Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:
Дарья Фролова, заведующий сектором проектной деятельности отдела организационно-методической и образовательной деятельности:
В издании подробно рассказывается, как построить собственную цифровую крепость, защитить персональные данные, правильно придумывать, менять и хранить пароли; как избежать зависимости детей и взрослых от соцсетей; куда обратиться за помощью, если ребенок стал жертвой кибербулинга, а также содержится много другой полезной информации. Справочник подготовлен при участии специалистов по кибербезопасности компании «Ростелеком-Солар».
С полным текстом книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» можно ознакомиться на сайте «Ростелекома».
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