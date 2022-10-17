«Ростелеком» передал рязанской библиотеке имени Горького книги о правилах безопасного поведения в интернете

Специалисты «Ростелекома» провели урок по безопасному поведению в сети в рязанской областной универсальной научной библиотеке им. Горького. Занятие состоялось в рамках межрегионального фестиваля «Читающий мир».

Национальный провайдер как учредитель Альянса по защите детей в цифровой среде уделяет большое внимание повышению цифровой грамотности и информационной безопасности в интернете. После урока представители компании передали библиотеке экземпляры книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир». Книга появится и в читальном зале, и в электронном каталоге Горьковской библиотеки.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Акция по передаче книг о кибербезопасности в областные, городские и школьные библиотеки прошла по всему Центральному федеральному округу. Мы, конечно же, не остались в стороне и подарили тираж издания нашему давнему партнеру – областной библиотеке имени Горького. Кроме того, договорились с руководством учреждения, что проведем для читателей цикл обучающих занятий о поведении в цифровом мире»

Дарья Фролова, заведующий сектором проектной деятельности отдела организационно-методической и образовательной деятельности:

«Для нас каждое пополнение фондов — маленький праздник. Особенно, когда новые книги вызывают живой интерес у читателей. Подарок “Ростелекома” — это легкое, увлекательное и очень полезное чтение для разных возрастов. Приглашаем всех рязанцев к нам осваивать азы кибербезопасности!»

В издании подробно рассказывается, как построить собственную цифровую крепость, защитить персональные данные, правильно придумывать, менять и хранить пароли; как избежать зависимости детей и взрослых от соцсетей; куда обратиться за помощью, если ребенок стал жертвой кибербулинга, а также содержится много другой полезной информации. Справочник подготовлен при участии специалистов по кибербезопасности компании «Ростелеком-Солар».

С полным текстом книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» можно ознакомиться на сайте «Ростелекома».

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