Россиян с зарплатой от миллиона стало в 1,5 раза больше

В России 24,4 тыс. работников крупных и средних предприятий в 2023 году получали зарплату от 1 миллиона рублей в месяц и более (до вычета подоходного налога). Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на исследование FinExpertiza и данные Росстата.

Больше всего зарплатников-миллионеров — в сфере розничной торговли. Там зарплаты от миллиона получили 4,3 тыс. работников. В обрабатывающей промышленности их насчитывается 3,9 тыс., в финансах и страховании — 3,6 тыс. Основная причина увеличения количества таких сотрудников — дефицит кадров во многих отраслях экономики, полагает заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.

— Такие должности, как топ-менеджеры, директора магазинов или сетей, руководители отделов закупок и продаж всегда были в дефиците на рынке труда в силу специфики и большой трудоотдачи, — сказал руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS Николай Переславский.

При этом с учётом накопленной за два года потребительской инфляции (20,6%) 1 миллион рублей сопоставим с 830 тыс. рублей, если расценивать покупательскую способность. В 2023-2026 годах номинальные зарплаты (то есть без учета инфляции) как минимум в восьми регионах России будут увеличиваться в среднем на 10% в год и выше, сообщал ранее Минэк.