Вторник, 5 декабря, 2023
На главнуюНовости мира

Россиян с зарплатой от миллиона стало в 1,5 раза больше

7info7
Image by ededchechine on Freepik
spot_img

В России 24,4 тыс. работников крупных и средних предприятий в 2023 году получали зарплату от 1 миллиона рублей в месяц и более (до вычета подоходного налога). Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на исследование FinExpertiza и данные Росстата.

Больше всего зарплатников-миллионеров — в сфере розничной торговли. Там зарплаты от миллиона получили 4,3 тыс. работников. В обрабатывающей промышленности их насчитывается 3,9 тыс., в финансах и страховании — 3,6 тыс. Основная причина увеличения количества таких сотрудников — дефицит кадров во многих отраслях экономики, полагает заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.

— Такие должности, как топ-менеджеры, директора магазинов или сетей, руководители отделов закупок и продаж всегда были в дефиците на рынке труда в силу специфики и большой трудоотдачи, — сказал руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS Николай Переславский.

При этом с учётом накопленной за два года потребительской инфляции (20,6%) 1 миллион рублей сопоставим с 830 тыс. рублей, если расценивать покупательскую способность. В 2023-2026 годах номинальные зарплаты (то есть без учета инфляции) как минимум в восьми регионах России будут увеличиваться в среднем на 10% в год и выше, сообщал ранее Минэк.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах