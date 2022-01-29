Россиян предупредили о неожиданном симптоме «омикрона»

Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала в интервью «РГ» об одном из самых необычных симптомов «омикрона».

По ее словам, в последнее время многие жалуются на появление раздражений на коже, сыпи.

«Кожные проявления говорят о распространении инфекции по всему организму с поражением непосредственно клеток кожи или сосудов», – рассказала Руженцова.

Как отметила врач-терапевт Дарья Хавкина, сыпь может проявиться в виде розоватых, красноватых или синеватых пятен, иногда – в виде бугорков или пузырьков, напоминающих потницу. У некоторых пациентов сыпь похожа на крапивницу.

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Этот симптом может сопровождаться отечностью или зудом, а может не иметь очевидных проявлений.