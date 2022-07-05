Родственники Шатунова могут привлечь Разина к уголовной ответственности

Адвокат Андрей Алешкин предупредил продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина об уголовной ответственности за поддельные документы, пишет КП.

Сообщается, что Разин мог подделать бумаги, по которым композитор и автор всех хитов группы Сергей Кузнецов якобы передал ему права на творчество группы. Как отметила адвокат покойного Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская пять экспертиз показали, что договор был сфальсифицирован, а подпись Кузнецова подделана.

«Андрей Разин может быть привлечен к ответственности за поддельные документы и злоупотребление правом на защиту», – пояснил Алешкин.

По его словам, продюсеру может грозить до двух лет лишения свободы. Также родственники Шатунова имеют право через суд взыскать моральный вред. Наследники могут сами подать заявление в полицию.

Алешкин отметил, что полиция вправе провести проверку после публикации материалов в СМИ или суд самостоятельно может направить сфальсифицированные материалы в правоохранительные органы.