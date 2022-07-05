16.5 C
Рязань
Вторник, 5 июля, 2022

Родственники Шатунова могут привлечь Разина к уголовной ответственности

spot_img
powder

Родственники Шатунова могут привлечь Разина к уголовной ответственности

Фото Телеграм канала Mash

Адвокат Андрей Алешкин предупредил продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина об уголовной ответственности за поддельные документы, пишет КП.

Сообщается, что Разин мог подделать бумаги, по которым композитор и автор всех хитов группы Сергей Кузнецов якобы передал ему права на творчество группы. Как отметила адвокат покойного Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская пять экспертиз показали, что договор был сфальсифицирован, а подпись Кузнецова подделана.

«Андрей Разин может быть привлечен к ответственности за поддельные документы и злоупотребление правом на защиту», – пояснил Алешкин.

По его словам, продюсеру может грозить до двух лет лишения свободы. Также родственники Шатунова имеют право через суд взыскать моральный вред. Наследники могут сами подать заявление в полицию.

Алешкин отметил, что полиция вправе провести проверку после публикации материалов в СМИ или суд самостоятельно может направить сфальсифицированные материалы в правоохранительные органы.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7