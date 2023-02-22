Рязаньстат: На 1000 мужчин приходится 1181 женщина

Численность мужского населения Рязанской области на 1 января 2022 года составила 498 тысяч человек, из них 71% – горожане. Статистику в преддверии Дня защитника Отечества привели в пресс-службе Рязаньстата.

Представителей сильного пола младше 15 лет насчитывалось 89,7 тысяч (18%), трудоспособного возраста от 16 до 61 года – 318,6 тысяч человек (64%). Доля мужского населения в возрасте 62 года и старше составила 89,3 тысячи (18%).

На тысячу мужчин приходится 1181 женщина. Средний возраст мужчин в регионе – 39,8 года.

Мужчин-долгожителей старше 90 лет в Рязанской области проживает 1,6 тысяч.