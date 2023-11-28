Вторник, 28 ноября, 2023
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Рязанский зоопарк «Енотсбург» получил лицензию на содержание животных

7info
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Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям приняло решение о выдаче бессрочной лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках индивидуальному предпринимателю Самородновой О.А. — зоопарк «Енотсбург»(Рязань). Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

Ранее индивидуальному предпринимателю неоднократно объявлялись предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в связи с нарушением законодательства Российской Федерации в области обращения с животными.

После устранения нарушений зоопарк «Енотсбург» подал заявку на получение лицензии.

В ноябре 2023 года на основании результатов успешно пройденной проверки, в рамках которой установлено соответствие всем необходимым требованиям, предъявляемым к данному виду деятельности, Россельхознадзором принято решение о выдаче ИП Самородновой О.А. лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарке.

Информация о выданной лицензии внесена в Реестр лицензий Россельхознадзора.

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