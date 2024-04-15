Рязанский студент рассказал о судьбе деда-участника Великой Отечественной и его личных вещах, которые чудом удалось сохранить

Редакция 7info продолжает получать от жителей Рязанской области в рамках акции «Свидетели поры огневой» истории об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, а также фотографии семейных реликвий, связанных с их жизнью.
Часто снимки сопровождают удивительные биографии. Одной из таких поделился с нами студент РГРТУ имени В. Ф. Уткина Сергей Саликов. Он рассказал о невероятных виражах судьбы, которые в военные годы преодолел его дед Владислав Казюкевич, и о том, как удалось по крупицам восстановить жизненный путь и сохранить небольшую часть личных вещей фронтовика.
Владислав Иванович родился 30 октября 1921 года, в городе Краснодар. Долгое время жил в казачьей станице Староминская. Когда началась Великая Отечественная война, ему было двадцать лет. Из Краснодара его определили в танковые войска механиком-водителем танка Т-34 и отправили на фронт. С войны он вернулся в звании старшего сержанта.
В далее — фильтрационный лагерь. Любой, кто возвращался с оккупированной территории, проходил проверку. Вдруг шпион или диверсант. Владислав Иванович проверку прошёл, ему вернули звание и награды. Всё, кроме партийного билета. Сидевший в комиссии «чин» заявил Владиславу, что тот не может быть членом партии, ведь, как «настоящий коммунист», попав к врагу, должен был покончить с собой. Эти слова стали для бойца настоящим ударом…
После войны Владислав Казюкевич работал в Сталиногорске, занимался восстановлением ГРЭС, которая была разрушена во время войны. Там встретил свою вторую жену – Лидию (бабушку Сергея). В 1955 году его, как механизатора, отправляют в Алтайский край. В это время шло освоение целинных земель. Вернувшись оттуда, Владислав Казюкевич работал сначала в конструкторском бюро Новомосковского гипсового комбината, потом переведён в конструкторское бюро предприятия, которое носило тогда название «Почтовый ящик №1».
Сергей Саликов рассказывает: после смерти дедушки почти все вещи, которые принадлежали ему, были отправлены «на свалку истории». Это уникальные инструменты: скрипка, которую ему подарил в детстве цыган, трофейный аккордеон, гитара… Их отдали в местный дворец культуры.
Примите участие в акции и вы! До 30 апреля присылайте с пометкой «Акция Свидетели поры огневой» на почту info@7info.ru фотографии ваших семейных реликвий и сопроводительный рассказ о них и ваших родных, которым они принадлежали или принадлежат. Все фото и истории будут опубликованы на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях под хештегом #СвидетелиПорыОгневой. Самые интересные материалы войдут в презентацию в рамках городского праздника, который накануне Дня Победы, 7 мая, пройдёт в Рязани.