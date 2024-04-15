Рязанский студент рассказал о судьбе деда-участника Великой Отечественной и его личных вещах, которые чудом удалось сохранить

Редакция 7info продолжает получать от жителей Рязанской области в рамках акции «Свидетели поры огневой» истории об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, а также фотографии семейных реликвий, связанных с их жизнью.

Часто снимки сопровождают удивительные биографии. Одной из таких поделился с нами студент РГРТУ имени В. Ф. Уткина Сергей Саликов. Он рассказал о невероятных виражах судьбы, которые в военные годы преодолел его дед Владислав Казюкевич, и о том, как удалось по крупицам восстановить жизненный путь и сохранить небольшую часть личных вещей фронтовика.

Владислав Иванович родился 30 октября 1921 года, в городе Краснодар. Долгое время жил в казачьей станице Староминская. Когда началась Великая Отечественная война, ему было двадцать лет. Из Краснодара его определили в танковые войска механиком-водителем танка Т-34 и отправили на фронт. С войны он вернулся в звании старшего сержанта.

— К сожалению, точно неизвестно, где мой дед воевал. Я его не застал в живых. Он умер задолго до моего рождения, а моя мама (его старшая дочь) говорила, что он не любил вспоминать о войне, как и многие фронтовики. Однако дед всё-таки рассказал маме историю, которая с ним произошла.

«Тридцатьчетвёрка», которую вёл он, была подбита фашистами в бою. Из всего экипажа выжил только Владислав. С изрешечённой осколками спиной он смог выбраться из танка, но потерял сознание. Очнулся в каком-то сарае. Как оказалось, его подобрала местная жительница, на свой страх и риск спрятала у себя и выходила. Если бы не эта женщина, то моего деда не было бы в живых. Деревня была оккупирована фашистами. Неизвестно, сколько он был в этой деревне. Однажды ночью он бежал из неё и через леса, раненный, направился к линии фронта, где его и подобрали наши, — рассказывает Сергей.

В далее — фильтрационный лагерь. Любой, кто возвращался с оккупированной территории, проходил проверку. Вдруг шпион или диверсант. Владислав Иванович проверку прошёл, ему вернули звание и награды. Всё, кроме партийного билета. Сидевший в комиссии «чин» заявил Владиславу, что тот не может быть членом партии, ведь, как «настоящий коммунист», попав к врагу, должен был покончить с собой. Эти слова стали для бойца настоящим ударом…

— А второй удар ждал его, когда он вернулся домой. Оказавшись дома, он узнал, что его первая жена ушла к другому. Как выяснилось, на моего деда пришла «похоронка», его посчитали погибшим. Все. Кроме его отца – моего прадеда Ивана. Дед, когда об этом узнал, он сразу же собрал вещи и уехал из Краснодарского края в Сталиногорск (сейчас Новомосковск, Тульская область), за ним последовал только его отец, — делится Сергей Саликов.

Военные фото Владислава Казюкевича, которые удалось сохранить

После войны Владислав Казюкевич работал в Сталиногорске, занимался восстановлением ГРЭС, которая была разрушена во время войны. Там встретил свою вторую жену – Лидию (бабушку Сергея). В 1955 году его, как механизатора, отправляют в Алтайский край. В это время шло освоение целинных земель. Вернувшись оттуда, Владислав Казюкевич работал сначала в конструкторском бюро Новомосковского гипсового комбината, потом переведён в конструкторское бюро предприятия, которое носило тогда название «Почтовый ящик №1».

— Из военных наград мой дед получил три медали — «За отвагу», «За оборону Москвы» и «За победу над Германией». Послевоенные — «За освоение целинных земель» и «Памяти 800-летия Москвы», юбилейные медали, а также знак «25 лет Победы», который иногда называют «знаком участника войны». Последняя награда, к которой был представлен мой дед, – звание «Заслуженный рационализатор РСФСР». Но, к сожалению, он его не успел получить. Награду передали семье после его смерти. Владислав Иванович Казюкевич ушёл из жизни 26 марта 1979 года.

Сергей Саликов рассказывает: после смерти дедушки почти все вещи, которые принадлежали ему, были отправлены «на свалку истории». Это уникальные инструменты: скрипка, которую ему подарил в детстве цыган, трофейный аккордеон, гитара… Их отдали в местный дворец культуры.

— Моей маме удалось увезти из Новомосковска небольшую папку. А в папке — фотографии, авторское свидетельство и рационализаторские предложения – малая часть от тех, которые были у деда. Тем самым, моя мама спасла их. В 2020 году, в юбилейный год Победы, я заинтересовался биографией своего деда, так как собирал материал для авторского фильма, который был посвящён ему. Мы обзвонили всех родственников, всех кто знал его. Мы почти полностью восстановили его биографию, награды (была найдена часть наградных книжек – военные награды и медаль «За освоение целинных земель» были утрачены, поэтому пришлось восстанавливать по фотографиям и воспоминаниям). К сожалению, неизвестным остаётся его боевой путь – мы искали по всем сайтам, где находят информацию про участников войны, но всё безрезультатно, — признаётся внук фронтовика.

Примите участие в акции и вы! До 30 апреля присылайте с пометкой «Акция Свидетели поры огневой» на почту info@7info.ru фотографии ваших семейных реликвий и сопроводительный рассказ о них и ваших родных, которым они принадлежали или принадлежат. Все фото и истории будут опубликованы на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях под хештегом #СвидетелиПорыОгневой. Самые интересные материалы войдут в презентацию в рамках городского праздника, который накануне Дня Победы, 7 мая, пройдёт в Рязани.