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Рязанских полицейских поздравили с Днем сотрудника органов внутренних дел России

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Фото: УМВД России по Рязанской области

В пятницу, 10 ноября, в Управлении МВД России по Рязанской области состоялось торжественное собрание, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел России.

Начальник рязанского управления МВД, генерал-майор полиции Владимир Алай поздравил с присвоением специальных званий отличившихся сотрудников, вручил ведомственные награды и подарки, а также награды от исполнительных и законодательных органов Рязани и области.

Председатель Общественной организации ветеранов органов внутренних дел полковник милиции в отставке Валерий Матвеенко поздравил сотрудников и ветеранов МВД с праздником, пожелал им успехов, крепкого здоровья и семейного благополучия.

Для собравшихся Культурным центром УМВД России по Рязанской области была подготовлена концертная программа, после которой Алай и его заместители по видеоконференцсвязи поздравили личный состав и ветеранов МВД территориальных органов внутренних дел Рязанской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Рязанских полицейских поздравили с Днем сотрудника органов внутренних дел России
Рязанских полицейских поздравили с Днем сотрудника органов внутренних дел России
Рязанских полицейских поздравили с Днем сотрудника органов внутренних дел России

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