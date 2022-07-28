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Рязанские путешественники во главе с Михаилом Малаховым отправляются в новую экспедицию

2 августа стартует экспедиция Рязанского областного отделения Русского географического общества «Морской пленник. Вершины дружбы» по следам рязанца, вице-адмирала Василия Михайловича Головнина и уроженца Тверской области, адмирала Петра Ивановича Рикорда.

Возглавит экспедицию председатель нашего отделения, почетный полярник, Герой России Михаил Малахов. Участники экспедиции – опытные путешественники из нескольких регионов страны.

29 июля в 11.00 в Рязанском музее путешественников (ул. Ленина, д. 35) пройдет пресс-конференция, посвященная старту проекта.

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