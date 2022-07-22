Рязанская прокуратура подвела итоги работы в первом полугодии 2022

В прокуратуре Рязанской области под председательством прокурора области Ивана Панченко состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы в первом полугодии и задачам по укреплению законности и правопорядка на второе полугодие 2022 года.

В работе коллегии приняли участие руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры области, прокуроры районов и приравненные к ним прокуроры.

Выступающими отмечено, что в непростой экономической ситуации одним из наиболее значимых направлений прокурорской деятельности оставались вопросы соблюдения законности в экономике, в бюджетной сфере.

Выявлялись нарушения в бюджетной сфере, в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, при использовании муниципальной собственности, в оборонно-промышленной сфере. По результатам общенадзорных проверок возбуждено 14 уголовных дел.

Обеспечивался надзор за реализацией национальных проектов. Как и прежде, приоритетным направлением являлось противодействие криминальным посягательствам при их реализации. В результате количество выявленных преступлений данной категории увеличилось более чем вдвое.

Проводилась последовательная работа по соблюдению прав субъектов предпринимательской деятельности. В условиях экономических санкций в целях развития бизнеса, снижения административного давления отклонено 96,7% предложений контролирующих органов о проведении внеплановых проверочных мероприятий.

Большое внимание уделялось законности в жилищно-коммунальной сфере, в том числе при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, переселении граждан из аварийного жилья, расходовании денежных средств, выделяемых на данные цели, предоставлении коммунальных услуг, а также в процессе управления жилищным фондом. Вместе с тем требует принятия дополнительных мер обеспечение законности в сфере промышленной безопасности, эксплуатации опасных производственных объектов, особенно в период подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду.

На системной основе обеспечивался надзор за соблюдением законодательства о государственной и муниципальной службе. В результате прокурорского вмешательства 530 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Результативно проводилась антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов.

Обеспечивался надзор за соблюдением трудовых, социальных и иных прав граждан, в том числе пенсионеров, инвалидов, несовершеннолетних.

Значительное внимание уделялось работе с обращениями граждан: поступило около 13 тыс. обращений, из них непосредственно органами прокуратуры разрешено порядка 5,5 тыс. Наиболее часто граждане обращались за защитой прав в сферах трудового, жилищного, земельного законодательства, в области охраны окружающей среды, исполнения судебных решений, в связи с волокитой в уголовном судопроизводстве. Особую актуальность приобрел личный прием граждан. За минувшие полгода прокурорами принято около 3 тыс. человек, в том числе руководителями органов прокуратуры области – более 1,4 тыс.

Проводилась системная и последовательная работа по координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Значительные усилия были сосредоточены на противодействии коррупционным проявлениям, наркопреступности, в том числе ее организованным формам, преступлениям, связанным с нарушением прав граждан на своевременную оплату за труд, и в сфере экономики. Продолжена положительная тенденция к сокращению нераскрытых преступлений (-11,9%), а также повышению раскрываемости (с 73,4% до 75,6%), в том числе тяжких и особо тяжких преступлений (с 60% до 63,8%). Повысилась эффективность мероприятий по противодействию распространению в сети «Интернет» экстремистских материалов и информации, запрещенной к распространению.

Обеспечено участие в уголовном, гражданском, административном судопроизводстве и арбитражном процессе. Осуществлялось взаимодействие со средствами массовой информации, проводилось правовое просвещение и разъяснение законодательства.

Всего, пресекая нарушения Конституции Российской Федерации и федеральных законов, прокуроры выявили свыше 22 тыс. нарушений закона и защитили права более 1 300 граждан. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено свыше 5,5 тыс. лиц, к административной – около 1,5 тыс. лиц, по материалам прокурорских проверок возбуждено 130 уголовных дел.

По итогам заседания коллегии участниками разработан комплекс мер, направленных на повышение результативности работы органов прокуратуры, определены конкретные исполнители.