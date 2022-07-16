Рязанская полиция заявила об увеличении числа ДТП с участием велосипедистов

В Рязанской области отмечается рост числа ДТП с участием велосипедистов, сообщила 16 июля пресс-служба регионального УМВД.

За период с 15 июня по 15 июля зарегистрировано 15 наездов на велосипедистов. Погибли 2 человека, в том числе ребёнок, 13 получили травмы различной степени тяжести.

В сообщении отмечается, что в большинстве случаев виноваты сами велосипедисты.

Полиция рекомендует рязанцам неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, использовать защитную амуницию, в темное время суток — световозвращающие элементы.