7info

Рязанская полиция заявила об увеличении числа ДТП с участием велосипедистов

City фото создан(а) ArthurHidden - ru.freepik.com

В Рязанской области отмечается рост числа ДТП с участием велосипедистов, сообщила 16 июля пресс-служба регионального УМВД.

За период с 15 июня по 15 июля зарегистрировано 15 наездов на велосипедистов. Погибли 2 человека, в том числе ребёнок, 13 получили травмы различной степени тяжести.

В сообщении отмечается, что в большинстве случаев виноваты сами велосипедисты.

Полиция рекомендует рязанцам неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, использовать защитную амуницию, в темное время суток — световозвращающие элементы.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7