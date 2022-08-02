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Рязанка поблагодарила спасателей за убранное дерево

Пользовательница ВКонтакте поблагодарила рязанских спасателей за помощь. Пост опубликовала группа «Рязань».

Виртуозно!!! минут за двадцать был произведён распил огромного дерева, упавшего по вине проезда спецтехники (в этом ещё предстоит разбираться), загородившее проезд и свисающее над забором и над электро кабелем, ведущем в дом, по 3-ему Коломенскому проезду.

Ура! Мы и не надеялись уже! Приходим в себя от шока этих дней! Врезаться или задеть дерево ковшом, стрелой, вышкой -не знаю чем, так что оно упало! Это вообще как????

Внимание! 3 дня я пыталась вызвать: Электросети — не приехали по заявке!

Дирекцию благоустройства города Рязани — не приехала 3 дня.

До сих пор не могут найти адрес, по которому надо приехать (это со слов диспетчера!)

Находящееся в соседнем доме!!! ЖЭУ 9, вообще, не причём!!! Они, вообще, не в курсе, это не их территория, они тут не ходят, не ездят и не знают что произошло! И дело даже не в обязанностях, а в том что упало дерево по улице, где вы находитесь, рядом с вами! А вам, ну всё равно!!! Вы же каждый день по нашему проезду на работу ходите. А разгребают и помогают ребята из ЧС!

Ну что же, по факту происшествия ещё предстоит проверка, т. к.дерево упало не само, а с помощью спецтехники, которая «не вписалась» в проезд!

Чья это машина, предстоит узнать. Полиция обещала разобраться!

А сегодня, Ребята, Спасатели! Ещё раз Благодарим! Вы настоящая бригада N 1 в нашем городе!!!

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