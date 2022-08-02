Рязанка поблагодарила спасателей за убранное дерево

Виртуозно!!! минут за двадцать был произведён распил огромного дерева, упавшего по вине проезда спецтехники (в этом ещё предстоит разбираться), загородившее проезд и свисающее над забором и над электро кабелем, ведущем в дом, по 3-ему Коломенскому проезду.

Ура! Мы и не надеялись уже! Приходим в себя от шока этих дней! Врезаться или задеть дерево ковшом, стрелой, вышкой -не знаю чем, так что оно упало! Это вообще как????

Внимание! 3 дня я пыталась вызвать: Электросети — не приехали по заявке!

Дирекцию благоустройства города Рязани — не приехала 3 дня.

До сих пор не могут найти адрес, по которому надо приехать (это со слов диспетчера!)

Находящееся в соседнем доме!!! ЖЭУ 9, вообще, не причём!!! Они, вообще, не в курсе, это не их территория, они тут не ходят, не ездят и не знают что произошло! И дело даже не в обязанностях, а в том что упало дерево по улице, где вы находитесь, рядом с вами! А вам, ну всё равно!!! Вы же каждый день по нашему проезду на работу ходите. А разгребают и помогают ребята из ЧС!

Ну что же, по факту происшествия ещё предстоит проверка, т. к.дерево упало не само, а с помощью спецтехники, которая «не вписалась» в проезд!

Чья это машина, предстоит узнать. Полиция обещала разобраться!

А сегодня, Ребята, Спасатели! Ещё раз Благодарим! Вы настоящая бригада N 1 в нашем городе!!!