Понедельник, 17 июля, 2023
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Рязанец установил на телефон программу удаленного доступа и лишился 786 тысяч рублей

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35-летний житель Рязани установил на телефон программу удаленного доступа, с помощью которой мошенники оформили на него кредит.

О происшествии сообщает пресс-служба МВД Рязанской области. Потерпевшему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он предупредил рязанца, что ему заблокировали доступ в личный кабинет, и для восстановления необходимо установить «специальное приложение». Приложение оказалось программой удаленного доступа, с помощью которой мошенники смогли войти в мобильный банк потерпевшего, оформить на него онлайн-кредит и вывести со счета 786 тысяч рублей.

По факту происшествия МВД возбудило уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

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