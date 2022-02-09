Рязанец обманывал россиян, предлагая купить щенков корги и померанского шпица

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Рязани, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, рязанец обманом, предлагая купить щенков корги и померанского шпица, похищал деньги.

Одной из жертв стала 32-летняя жительница города Кудымкара. На сайте бесплатных объявлений пострадавшая нашла сообщение о продаже корги. После того, как она перевела рязанцу 8 тысяч рублей, молодой человек перестал выходить на связь.

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Полицейские нашли и задержали подозреваемого. При обыске квартиры фигуранта изъяли банковские карты, мобильные телефоны, ноутбук, другие вещественные доказательства.

Правоохранители доказали причастность рязанца к аналогичным преступлениям. Молодой человек размещал объявления о продаже животных, вёл переписку с потенциальными клиентами, требовал предоплату.

Рязанец сделал несколько страниц в соцсетях с фотографиями собак, фото паспортов для подтверждения своей личности скачивал с интернета.

— Получив от потерпевших деньги, обвиняемый обналичивал их и использовал на личные нужды. Щенки покупателям доставлены не были — сообщила пресс-служба УМВД.

Следователи установили 22 пострадавших из разных регионов России. Общий ущерб составил более 200 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия фигурант возместил потерпевшим причиненный материальный ущерб.