Рязанец обманывал россиян, предлагая купить щенков корги и померанского шпица

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Рязани, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По версии следствия, рязанец обманом, предлагая купить щенков корги и померанского шпица, похищал деньги.
Одной из жертв стала 32-летняя жительница города Кудымкара. На сайте бесплатных объявлений пострадавшая нашла сообщение о продаже корги. После того, как она перевела рязанцу 8 тысяч рублей, молодой человек перестал выходить на связь.
Полицейские нашли и задержали подозреваемого. При обыске квартиры фигуранта изъяли банковские карты, мобильные телефоны, ноутбук, другие вещественные доказательства.
Правоохранители доказали причастность рязанца к аналогичным преступлениям. Молодой человек размещал объявления о продаже животных, вёл переписку с потенциальными клиентами, требовал предоплату.
Рязанец сделал несколько страниц в соцсетях с фотографиями собак, фото паспортов для подтверждения своей личности скачивал с интернета.
Следователи установили 22 пострадавших из разных регионов России. Общий ущерб составил более 200 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия фигурант возместил потерпевшим причиненный материальный ущерб.