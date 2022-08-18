Рязанцы могут помочь собрать в школу сирот и детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

В Рязани проходит акция, которая организована Минэкономразвития совместно с центром «Мой бизнес» Агентства развития бизнеса Рязанской области. В рамках нее будет оказываться помощь детям из приютов, социально-реабилитационных центров и детям из семей, оказавшихся в трудной ситуации. До 30 августа любой желающий, как предприниматель, так и обычный гражданин, может приобрести рюкзаки, школьную и спортивную форму, товары для творчества, тетради, учебники, теплую одежду и передать их в любой из пунктов сбора. Все собранные вещи будут переданы в благотворительные фонды «ПроДетство» и «Мы вместе».

В этом году участие в благотворительной акции принимают 13 социальных предприятий Рязани. Партнерами акции выступают компания «Рельеф-центр», сеть магазинов «Канцлер», а также линейки канцелярских товаров под марками «BG», «СТАММ», «Гамма».

Пункты сбора расположены по следующим адресам:

– ул. Каширина, д. 1Б, 4 этаж

– магазины «Канцлер» – ул. Новоселов, д. 5, корп. 1, ул. Грибоедова, д. 8, ул. Мервинская, д. 30, ул. Циолковского, д. 6, Московское шоссе, д. 20, ул. Гагарина, д. 78.

– частный логопедический кабинет на ул. Радищева д., 43, офис 10

– студия иностранных языков «Global House», ул. Есенина, д. 9

– ООО «Гениальное поколение», ул. Сенная, д.8, литера А, пом. Н2, офис 20

– детские салоны красоты «Мир стиляги», ул. Новоселов, 30а, ТЦ Алина, 3 этаж, ул. Гагарина, д. 164,

ТЦ «Полетаевский», 2 этаж

– студия английского языка «Baobab» – ул. Касимовское шоссе, д. 15, корп. 2, ул. Павлова, д. 32

– детский сад «Академия детства «Знайка», СНТ «Металлург-2», стр. 213

– студия анимационного кино «Тема», ул. Есенина д. 1А, 2 этаж, офис 3

– детский центр «Особое детство», ул. Сенная, д. 3

– детский Университет «Дом и Дети» – ул. Комбайновая, д. 26, ул. Новоселов, д. 42

– центр нейропедагогики «Кругозор» – ул. Татарская, д. 13, корп. 1, ул. Мервинская, д. 30

– спортивно-развлекательный центр «Геккон», ул. Высоковольтная, д. 54 лит. Б

– курсы для детей «Фабрика. Дети», ул. Московское шоссе 5А, 3 этаж

По данным организаторов, традиционно в акции участвуют как предприниматели, так и некоммерческие организации, благотворительные фонды, волонтерские движения, частные лица. Главная цель инициативы #МойбизнесПомогает – развить культуру благотворительности среди предпринимателей и поддержать их деятельность в помощи нуждающимся гражданам.