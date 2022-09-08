Рязанцев приглашают 23 сентября на уникальную литературно-музыкальную программу в МКЦ

В рязанском Муниципальном культурном центре 23 сентября в 19 часов пройдёт литературно-музыкальная программа с участием актёра, композитора, известного певца Виталия Гогунского.
Прозвучат музыкальные шедевры в исполнении оркестра русских народных инструментов, художественный руководитель и дирижёр – заслуженный работник культуры РФ Александр Лаврухин.
Музыкальные иллюстрации Георгия Свиридова к повести А.С. Пушкина «Метель» не только запечатлели образы пушкинской повести, но и наполнили их новыми мыслями и чувствами, созвучными современным слушателям.
Поэтическое сопровождение концерта представит актёр и композитор Виталий Гогунский, получивший широкую известность благодаря своему участию в сериале «Универ».
Концерт участвует в программе «Пушкинская карта».
Дополнительная информация – на сайте Муниципального культурного центра. Об этом сообщает Администрация города Рязани в Телеграм канале.
Возрастное ограничение 6+