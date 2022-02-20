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Воскресенье, 20 февраля, 2022

Рязань направила заявку на покупку новых автобусов и троллейбусов

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Рязань направила заявку на покупку новых автобусов и троллейбусов

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В этом году Рязань надеется приобрести по льготным условиям в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» новые автобусы и троллейбусы. Об этом представители мэрии сообщили на странице губернатора Николая Любимова.

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Заявку на участие в проекте МУП «УРТ» направило совместно с Минтрансом Рязанской области.

Администрация Рязани подчеркнула, что сейчас в городе на маршрут выпускают только исправные транспортные средства. Заметивших нарушения рязанцев просят сообщать о них по телефону: 29-78-07.

— Специалисты проведут работу совместно с перевозчиком, уточнят все обстоятельства, примут необходимые меры, — сообщила мэрия.

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