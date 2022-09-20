Рядом с ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе построят здание ФНС

Возле торгово-развлекательного центра «Премьер» на Московском шоссе в Рязани в 2025 году появится семиэтажное здание Федеральной налоговой службы. Закупка на сумму более 1,4 млрд рублей объявлена Управлением ФНС по Рязанской области 19 сентября.

Площадь нового здания превысит 13 тысяч квадратных метров, оно расположится на 1,8 гектарах земли на Московском шоссе. «Комсомольская правда Рязань» сообщает, что здание отделают серым и белым вентилируемым фасадом.

Первый этаж займут отделы работы с налогоплательщиками и операционный зал на 22 окна. На седьмом этаже разместится конференц-зал на 168 мест, кабинеты руководителя, его помощника и восьми заместителей.

Завершиться строительство нового здания областного УФНС должно не позже 15 октября 2025 года. Подрядчика определят до 10 октября 2022 года. Уточняется, что финансируется строительство нового объекта из средств федерального бюджета.