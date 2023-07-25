Рядом с рязанским нефтезаводом произошел пожар

Команда Рязанского областного отделения Русского географического общества во главе с Героем России Михаилом Малаховым 26 июля отправляется в экспедицию на Дальний Восток. Помогать в выполнении поставленных задач путешественникам будут студенты РГУ имени С. А. Есенина.
О ходе ремонтных работ в городской поликлинике №2 на улице профессора Никулина и поликлинического отделения «Городская поликлиника № 2» на улице Керамзавода доложил министр здравоохранения Рязанской области на заседании облправительства.