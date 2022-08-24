Ребенка в Перми спасли от «дяди», обещавшего «сладкий сюрприз»

Судебные приставы в Перми спасли случайно встреченного на улице мальчика, который куда-то шел с незнакомцем, обещавшим ему «сладкий сюрприз», сообщается в Telegram-канале ФССП.
Когда две сотрудницы ФССП возвращались с обеденного перерыва, их внимание привлекла странная пара: мужчина в грязной толстовке и порванных штанах вел за собой опрятно одетого маленького мальчика.
Понаблюдав за ними, сотрудницам стало понятно, что мужчина вряд ли родственник мальчику, и одна из женщин напрямую спросила ребенка, знаком ли ему мужчина.
Сотрудницы службы забрали ребенка из рук «щедрого» прохожего и отвели его в подразделение ведомства. О случившемся незамедлительно сообщили начальнику отдела и правоохранительным органам.
Однако подозрительный мужчина все время шел за приставами и даже остался ждать полицию во дворе отдела.
Информация мгновенно распространилась по инстанциям. Оказалось, что ребенка уже объявили в розыск. Взволнованная мать в считанные минуты появилась в отделе.
Ребенок воссоединился с семьей, а подозрительный мужчина вместе с правоохранителями отправился в отделение полиции для выяснения обстоятельств. О его дальнейшей судьбе не сообщается.