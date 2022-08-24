Ребенка в Перми спасли от «дяди», обещавшего «сладкий сюрприз»

Судебные приставы в Перми спасли случайно встреченного на улице мальчика, который куда-то шел с незнакомцем, обещавшим ему «сладкий сюрприз», сообщается в Telegram-канале ФССП.

Когда две сотрудницы ФССП возвращались с обеденного перерыва, их внимание привлекла странная пара: мужчина в грязной толстовке и порванных штанах вел за собой опрятно одетого маленького мальчика.

«Малыш неуверенно озирался по сторонам и все крепче сжимал в руке поводок, на котором была маленькая собачка. Ситуация показалась сотрудницам ведомства подозрительной. Они решили понаблюдать за развитием событий», — добавляет со своей стороны УФССП Пермского края.

Понаблюдав за ними, сотрудницам стало понятно, что мужчина вряд ли родственник мальчику, и одна из женщин напрямую спросила ребенка, знаком ли ему мужчина.

«Ребенок без утайки ответил, что видит «дядю» в первый раз и что он пообещал купить ему сладкий сюрприз. Еще малыш рассказал, что новый знакомый уводит его в противоположную от дома сторону», — указано в релизе.

Сотрудницы службы забрали ребенка из рук «щедрого» прохожего и отвели его в подразделение ведомства. О случившемся незамедлительно сообщили начальнику отдела и правоохранительным органам.

Однако подозрительный мужчина все время шел за приставами и даже остался ждать полицию во дворе отдела.

Информация мгновенно распространилась по инстанциям. Оказалось, что ребенка уже объявили в розыск. Взволнованная мать в считанные минуты появилась в отделе.

«По словам родительницы, мальчика отпустили погулять с собакой во двор и строго настрого запретили куда-либо уходить. Малышу надо было дождаться отца, с которым они планировали поехать к бабушке. Мужчина не подумал, что всего за пару минут к ребенку подойдет незнакомец и уведет его, пообещав купить сладость», — отмечает служба.

Ребенок воссоединился с семьей, а подозрительный мужчина вместе с правоохранителями отправился в отделение полиции для выяснения обстоятельств. О его дальнейшей судьбе не сообщается.