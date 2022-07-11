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Раскрыты личности погибших во время урагана в Москве

Появилась информация о личностях двух погибших во время шквалистого ветра в Москве, пишет МК.

Стихия разыгралась вечером в воскресенье, 10 июля. Выяснилось, что в результате случившегося погибли двое мужчин.

По предварительной информации, на Украинском бульваре дерево упало на 27-летнего уроженца Алтайского края. Молодой человек получил перелом грудной клетки он скончался на месте.

Также стала известна судьба 63-летнего жителя столицы. Его тело нашли под деревом неподалеку от Ивантеевской улицы. На мужчину также упало дерево. Всего в результате ураганного ветра 18 человек получили травмы.

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