Суббота, 22 октября, 2022
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Раненый во время драки в Турции россиянин скончался

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В Турции скончался гражданин России, раненый во время драки. Об этом, ссылаясь на местное издание Yeni Alanya, сообщает РИА Новости.

Ранее турецкая газета сообщила, что между гражданином России Баширом Алыгаджиевым и Х.Д.С. (19 лет) по неизвестной причине произошла ссора. Во время возникшей драки россиянин получил ужар ножом в спину. Пострадавшего госпитализировали, нападавшего задержали.

Известно, что по делу о драке задержаны шесть человек. Раненого местные врачи спасти не сумели.

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