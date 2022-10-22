Раненый во время драки в Турции россиянин скончался

В Турции скончался гражданин России, раненый во время драки. Об этом, ссылаясь на местное издание Yeni Alanya, сообщает РИА Новости.

Ранее турецкая газета сообщила, что между гражданином России Баширом Алыгаджиевым и Х.Д.С. (19 лет) по неизвестной причине произошла ссора. Во время возникшей драки россиянин получил ужар ножом в спину. Пострадавшего госпитализировали, нападавшего задержали.

Известно, что по делу о драке задержаны шесть человек. Раненого местные врачи спасти не сумели.

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