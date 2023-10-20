Пятница, 20 октября, 2023
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Психолог рассказал, почему важны объятия и приятные слова

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Изображение от Freepik

Психолог Марсель Сультеев рассказал, почему объятия и приятные слова могут быть полезны для здоровья.

По словам специалиста, во время прикосновений и приятных слов у человека вырабатывается гормон окситоцин, который очень важен для поддержания стабильного эмоционального состояния.

«При отсутствии данного гормона у человека больше тревоги, больше страха проявляется и недоверия к этому миру», — рассказал Сультеев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Поэтому регулярное проявление нежности может снизить уровень депрессии, тревоги и стресса.

Прикосновения, ласковые слова и объятия помогут человеку стать более стрессоустойчивым и даже более успешным в жизни, подчеркнул психолог.

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