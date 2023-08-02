На главнуюНовости Рязани 02.08.2023 19:41 Пропавший в Рязанском районе мужчина найден живым 7info 2 Пропавший 2 августа в селе Льгово Ерохин Николай Васильевич найден живым. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Мещера». Новости партнёров Читайте также Мэрия начала благоустройство территории Орехового озера ВТБ: выдача ипотеки в России выросла на 63% Из-за жаркой погоды в Рязанской области повысился риск лесных пожаров В Рязанском районе разыскивают 68-летнего мужчину Врачи рассказали о пользе арбуза и дыни для человека Житель Михайловского района, сжегший тело своего знакомого в машине, заключен под стражу В России планируют награждать за вклад в СВО тружеников тыла В поселке Мервино проложат новый водопровод Лента новостей РязаньНовости Рязани и Рязанской областиПСО Мещера Рязань Новости партнёров Новости СМИ2 Read Now #КартаКосмосРязаньCOVID-19АдминистрацияАкцентыБатюшка подскажетВ этот деньВластьВластьГордумаГороскопГосуслуги - это простоКосмическая карта Рязанской областиКультураКультураМедицинаМой Бизнес. Рязанская областьНовости КасимоваНовости КВННовости медициныНовости мираНовости прокуратуры Рязанской областиНовости РязаниОблдумаОбществоОбществоОрганы властиПоиск Елены Логуновой РязаньПолитикаПравительствоПриметы, астрология, магия, эзотерикаПроисшествияПроисшествияПроисшествия РязаниПрокуратура поясняетРязанские смотриныСпортТоп новостьТуристу на заметкуФинансовая грамотностьЧеловек дняШкольные музеиШкольные музеи лонгридыШкольные музеи новостиШкольные музеи Открытый урокЭкономикаЭкономика Мэрия начала благоустройство территории Орехового озера В рязанском Лесопарке началось благоустройство территории возле Орехового озера. Забитую насмерть женщину нашли в подъезде дома в Чебоксарах По версии следствия, во время ссоры мужчина жестоко избил находившуюся у него в гостях женщину. Бил руками и ногами. Следствие засекретило дело Стрелкова — Baza Дальнейшие заседания суда по делу проведут в закрытом режиме, отмечает Baza. Дополнительные рейсы автобуса № 8 «О» запустят в Липецке 3 августа С 3 августа в Липецке для удобства горожан пустят дополнительные рейсы по маршруту № 8 «О», сообщила городская администрация. Проблемы с водой возможны в районе НЛМК, на юго-западе и в центре Липецка В среду, 2 августа, из-за аварии на электросетях полностью отключился водозабор № 7, обеспечивающий водой жителей этих районов. ВТБ: выдача ипотеки в России выросла на 63% По прогнозам ВТБ, за семь месяцев текущего года россияне оформили ипотеку на 3,6 трлн рублей, что на 63% превышает результат за аналогичный период 2022 года и на 15% – рекордного 2021-го. Из-за жаркой погоды в Рязанской области повысился риск лесных пожаров В ближайшие дни в Рязанской области существенно увеличится риск возникновения лесных пожаров, информирует правительство региона. В Рязанском районе разыскивают 68-летнего мужчину В селе Льгово Рязанского района пропал Ерохин Николай Васильевич. Поймавший Чикатило следователь уверен: жертв челябинского маньяка будет много Напомним, Владимир Ческидов 14 лет удерживал в плену девушку. Одну из жертв, пытавшуюся сбежать, маньяк убил и расчленил. Врачи рассказали о пользе арбуза и дыни для человека Специалисты рассказали, как арбузы и дыни в рационе человека влияют на организм и настроение. В Рязанский Лесопарк промчались полицейские автомобили с мигалками Два полицейских автомобиля промчались в Лесопарк Рязани днём 2 августа. Видео опубликовал телеграм-канал «аТипичная Рязань-2». Житель Михайловского района, сжегший тело своего знакомого в машине, заключен под стражу 32-летний житель Михайловского района, подозреваемый в убийстве своего знакомого, заключен под стражу.