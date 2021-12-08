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Среда, 8 декабря, 2021
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Прокуратура нашла нарушения в учреждениях культуры Рязанской области

Александр Ильин

Прокуратура Чучковского района Рязанской области провела проверки в учреждениях культуры района и выявила нарушения противопожарной безопасности, сообщает пресс-служба ведомства. 

Нарушения нашли в домах культуры р.п. Чучкового, с.Пертово, с.Аладьино. Там отсутствовали средства индивидуальной защиты. Кроме того, строительные конструкции не были защищены от огня специальным покрытием. 

Суд обязал МБУК «Районный дом культуры» выполнить предусмотренные законом мероприятия. Все нарушения устранили в срок.   

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