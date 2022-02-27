Президента США Байдена обвиняют в подготовке к III мировой войне

Участники американских антивоенных организаций выступают против действий НАТО и США, так как считают, что именно они виноваты в разжигании войны на Украине.

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По состоянию на 22 февраля Россия признала две народные республики в Донбассе на востоке Украины, Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику, созданные в 2014 году. Россия 24 февраля направила войска для защиты двух республик.

Подробнее здесь: https://www.workers.org/2022/02/61961/

Желание Вашингтона помочь Киеву справиться с «российским вторжением» играет только против Киева и подозрительно помогает западной военной индустрии. Об этом заявили читатели американской газеты The Wall Street Journal, комментируя статью о подготовке на Украине ополчения.

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США начали войну против России

«Отправка военной помощи Украине, мобилизация войск для возможного развертывания, повышение готовности НАТО, налаживание экспорта СПГ, планирование санкций и недвусмысленная дипломатическая поддержка Украины — всё это необходимо, но какой смысл поддерживать миф о вторжении Путина?» — ответил в своём комментарии к статье в The Wall Street Journal Mark Kofman.

Главная тема в западных СМИ в эти дни — вооружённый конфликт на Украине. Все они довольно вольно трактуют «планы Кремля» и «планы Путина» относительно самой Украины и воинской операции, которую проводит Российская армия.

Газета «Вашингтон пост» опубликовала статью под заголовком «По мере того, как россияне продвигаются к Киеву, простые мирные жители прислушиваются к призывам всеми силами сражаться за Украину».

Практически любой человек, готовый сражаться за Украину, будет встречен с распростёртыми руками, сообщает газета, и добавляет об «отчаянном» призыве президента Украины Владимира Зеленского «защищать Европу вместе с нами».

Американские читатели британской газеты Daily Mail жёстко раскритиковали президента США Джо Байдена. В США назвали Байдена единственным разжигателем войны на Украине.

Комментаторы из Великобритании также не остались в стороне. Читатель под ником man_bowler убеждён, что большинство американских президентов пытаются развязать войну, только чтобы увековечить своё имя в истории.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны России сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Российский лидер отметил, что «США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению территории Украины как театра потенциальных военных действий».

Активисты выходят на акции протеста против политики Белого Дома

Акции протеста прошли в Нью-Йорке, Миннеаполисе, Сан-Франциско и других городах Соединённых Штатов.

Подробности здесь: https://usa.one/news/antivoennye-organizacii-v-amerike-obvinyayut/107540

Активисты считают, что конфликта на Донбассе можно было избежать, если бы страны-члены НАТО не приняли решение об удвоении экспансионизма. Митингующие выходят на улицы с плакатами, требуя изменить курс Белого Дома.

Подробности здесь: https://readovka.news/news/89644

Происходит расширение баз НАТО в Польше, Румынии, руководит процессом – США, сообщает «workers.org». Вероятность того, что Украина может вступить в Северо-атлантический альянс стала последней каплей для России, у которой действительно терпение кончилось.

Империалистические круги США, доминирующей пока ещё мировой державы, стремятся сохранить своё экономическое положение и господство в мировой торговле и финансах. Вашингтон сфабриковал украинский кризис, пытаясь ещё больше изолировать, ослабить и разделить Россию.

НАТО, военный альянс под командованием США, существует для обеспечения господства Вашингтона в Европе. НАТО было расширено на все страны Восточной Европы, чтобы закрепить капиталистическую реставрацию бывших социалистических стран. Угрожающая экспансия военной машины НАТО на Украину, на границу с Россией, наряду с военно-морскими операциями НАТО в Чёрном море и стали теми провокационными действиями, которые применила администрация президента Байдена.

Корпоративные СМИ США абсолютно единодушно повторяют безжалостные обвинения в том, что Россия является агрессором и должна быть остановлена ​​путём саботажа газопровода «Северный поток — 2».

Финансовый капитал США, его банки, его нефтяные, газовые и военные корпорации считают трубопровод угрозой американскому контролю над Европой, поэтому Вашингтон на каждом шагу пытается саботировать проект.

Байден, которому уже 79 лет, у которого на лицо все признаки старческого маразма или деменции, уже не раз говорил в своих интервью о том, что США готовы к Третьей мировой войне – к войне с Россией с возможным применением ядерного оружия.

Локальная война на Украине нужна только США и конкретно Байдену, который всё ещё надеется на сланцевый газ Донбасса, который, по его замыслу, компания Burisma Holdings будет гнать в ЕС, заменив собой Газпром. Жаль, что не все украинцы понимают, для чего США нужна война на самом деле.

Политолог Владимир Шохин.