После двойного успеха в Белгороде БК «Рязань» занял лидирующее положение

В прошедшие выходные, 16 и 17 декабря, баскетбольный клуб «Рязань» провел в Белгороде заключительные поединки первого круга чемпионата Центрального федерального округа. Соперником нашей команды был местный «Технолог-СШОР №4», занимавший четвертое место.

«ТЕХНОЛОГ-СШОР №4» – БК «РЯЗАНЬ» – 55:100 (12:12, 19:28, 11:29, 13:31)

«Технолог-СШОР №4» (Белгород): Иванов (0), Хромов (2), Котов (13), Шаповалов (6), Чернышев (11) – старт, Коньков (2), Васильев (11), Козлитин (0), Чумаченко (0), Кучеров (2), Воробьев (8).

БК «Рязань»: Князев (42), Винокуров (10), Хамитов (13), Буданов (10), Соколов (16 + 17 подборов) – старт, Захаров (9), Найберт (0).

Судьи: Гончаров, Черкашин.

16 декабря. Белгород. С/к БГТУ им. В.Г. Шухова.

На заключительные поединки первого круга чемпионата ЦФО в Белгород «зубры» отправились в усеченном составе: кто-то приболел, кто-то не поехал по личным обстоятельствам. Это нашло свое отражение на ходе встречи, особенно на первом десятиминутке.

Решающей в этом противостоянии стала третья четверть, когда «зубры», с каждым периодом наращивавшие свою результативность, ушли в отрыв. Белгородцы посопротивлялись лишь в самом начале после чего, попав под перекрестный огонь противника, стали заметно отставать. В итоге – 100:55. Лучшим бомбардиром матча с впечатляющий результатом – 42 очка стал Дмитрий Князев, одиннадцать раз он забил с дальней дистанции и лишь дважды – со средней, реализовал все 5 штрафных. Свою серию дабл-даблов продолжил наш центровой Михаил Соколов (16 + 17 подборов), который не пропустил в текущем сезоне ни одного поединка.

«ТЕХНОЛОГ-СШОР №4» – БК «РЯЗАНЬ» – 59:82 (13:19, 15:23, 10:22, 21:18)

«Технолог-СШОР №4» (Белгород): Васильев (3), Котов (5), Шаповалов (23 + 13 подборов), Чернышев (9), Воробьев (8) – старт, Иванов (3), Хромов (0), Коньков (0), Зенин (4), Козлитин (0), Чумаченко (0), Кучеров (4).

БК «Рязань»: Князев (19), Винокуров (24), Захаров (5), Хамитов (10), Соколов (17 + 15 подборов) – старт, Буданов (7), Найберт (0).

Судьи: Гончаров, Черкашин.

17 декабря. Белгород. С/к БГТУ им. В.Г. Шухова.

Если накануне упорное сопротивление белгородцев заставляло «зубров» постоянно наращивать обороты, то в воскресенье достигнув комфортного отрыва, они заметно успокоились. Вторую половину гости провели за счет более высокого класса, особо не напрягаясь, но при этом не допуская соперника ближе установленных границ. В начале заключительной четверти разница в счете составляла уже +20 (46:66) и в дальнейшем держалась в этих пределах.

Одержав очередную победу со счетом 82:59, баскетбольный клуб «Рязань» завершил первый круг чемпионата Центрального федерального округа на высокой ноте. После неудач БК «Тверь-СШОР» подопечные Алексея Безнебеева заняли в турнирной таблице лидирующее положение. Лучшим бомбардиром встречи стал Данила Винокуров, набравший 24 балла, в активе Михаила Соколова дежурный дабл-дабл (17 очков + 15 подборов).