Полковник раскрыл шокирующие цифры американских потерь в Иране

Пентагон отчитался о 13 погибших в конфликте с Ираном, но российский военный эксперт уверен: реальные потери американцев превышают официальные данные в десятки раз и могут составлять от 300 до 500 человек.

Официальная статистика потерь американских военных в конфликте с Ираном вызывает острые споры. По данным Пентагона, США потеряли 13 человек убитыми и 365 ранеными. Однако доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев считает эти цифры намеренно заниженными.

Реклама

«Я полагаю, что 13 человек погибших — это, конечно, вранье. Убитыми они потеряли минимум от 300 до 500», — заявил он в интервью aif.ru.

Как считать убитых: вопрос методики

По словам эксперта, всё упирается в то, кого именно относить к погибшим. Один подход — фиксировать только тех, кто умер непосредственно на месте боя. Другой — учитывать и тех, кто скончался позже от ран в госпитале. Перенджиев полагает, что Вашингтон выбрал первый вариант и намеренно не включил в список тех, кто умер уже после эвакуации.

Косвенным подтверждением этой версии служат характер и интенсивность иранских ударов по американским базам. По оценке эксперта, подобные атаки не могли обойтись столь минимальными потерями.

Положение США осложняется ещё одним фактором: в регионе не осталось надёжных союзников, готовых воевать чужими руками. Ставка на курдов не сработала — Иран оказал им серьёзный отпор. Арабские группировки, несмотря на громкие заявления, в прямое столкновение с Тегераном вступать не торопятся.

«Поэтому США приходится воевать самим», — констатировал Перенджиев.

Иран сломал американскую военную логику

По мнению эксперта, именно этот конфликт обнажил кризис всей военной доктрины США. Американская стратегия традиционно строилась на прокси-войнах и дистанционных операциях: ракетные удары, авиация, минимальный контакт с противником. С Ираном эта схема не работает.

Тегеран наглядно показал способность защищать свою территорию. Как подчеркнул Перенджиев, Иран дал понять, что «никто не может его безнаказанно бомбить».

