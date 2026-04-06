Рязанцы завоевали медали первенства России по пляжной борьбе

Рязанские спортсмены завоевали медали первенства России среди юношей до 18 лет и юниоров до 21 года по пляжной борьбе. Соревнования прошли в минувшие выходные в Москве, сообщает пресс-служба Минспорта Рязанской области.

На турнире проходил отбор спортсменов на первенство Европы среди юношей до 18 лет.

Рязанцы, представители СШОР «Антей», завоевали три медали. Егор Морковкин стал победителем, Никита Гуленков — вторым, у Захара Петрова «бронза». Тренируют ребят Бузилкин Андрей, Бузилкин Дмитрий и Самохвалов Виталий.

Представители СШОР «Олимпиец» завоевали серебряные медали: отличились Кочкин Никита, Дмитрий Юткин и Матвей Багдасаров. Тренирует ребят бригада Владимира Емельянова.