Фото: vk.com/minsport_62
Спорт

Рязанцы завоевали медали первенства России по пляжной борьбе

Алексей Самохин
Рязанские спортсмены завоевали медали первенства России среди юношей до 18 лет и юниоров до 21 года по пляжной борьбе. Соревнования прошли в минувшие выходные в Москве, сообщает пресс-служба Минспорта Рязанской области.

На турнире проходил отбор спортсменов на первенство Европы среди юношей до 18 лет.

Рязанцы, представители СШОР «Антей», завоевали три медали. Егор Морковкин стал победителем, Никита Гуленков — вторым, у Захара Петрова «бронза».  Тренируют ребят Бузилкин Андрей, Бузилкин Дмитрий и Самохвалов Виталий.

Представители СШОР «Олимпиец» завоевали серебряные медали: отличились Кочкин Никита, Дмитрий Юткин и Матвей Багдасаров. Тренирует ребят бригада Владимира Емельянова.

