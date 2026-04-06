Никита Михалков связал личную историю съёмок на Украине с текстом публициста Осипа Мончаловского, написанным в 1904 году, задолго до появления Бандеры и Шухевича. Режиссёр убеждён: катастрофу не только предвидели, но и планировали.

Никита Михалков признался: Украина занимает особое место в его творческой биографии. Он снимал там несколько картин. «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» снимались в украинских деревнях в 1979 году. «Раба любви» — в Одессе. «Родня» — в Днепропетровске. Одним из операторов его фильмов был Вилен Калюта, которого режиссёр называет потрясающим украинцем.

В 2013 году Михалков приехал в Одессу снимать «Солнечный удар». Он не мог себе представить, что уже через год в том же городе будут гибнуть люди — за симпатии к России, за желание сохранить русский язык, за стремление не рвать связи с соседней страной. По словам режиссёра, произошло это под молчаливое безразличие остального общества.

«Это я предположить не мог, а кто-то мало того, что предполагал, так ещё и планировал», — говорит Михалков.

Он обращается к фигуре, о которой сегодня почти никто не вспоминает. Осип Андреевич Мончаловский, публицист и историк, родившийся в Галиции в 1858 году, написал свой текст об украинстве в 1904 году. Бандеры тогда не существовало. Самой Украины как государства не было. Мончаловский, однако, уже тогда предупреждал о грядущей катастрофе.

Ключевой момент: это взгляд не стороннего наблюдателя из России, а человека изнутри самой среды.

Согласно его концепции, украинство — это сознательный отказ от русского прошлого, общей истории и культуры. Он описывал его как постепенное отступление: сначала в сторону польской культурной орбиты, затем немецкой. По Мончаловскому, это не просто культурный выбор. Это дух, способный разрушить даже крепкий национальный организм.

Михалков приводит эти наблюдения как свидетельство: всё, что происходит сегодня, имеет глубокие корни. И люди, видевшие их ещё в начале прошлого века, говорили об этом открыто.