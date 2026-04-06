Руслан Барабанщиков, фото: vk.com/dmitriyev_valeriy
Армия и СВО

Уроженец Рязанской области Руслан Барабанщиков погиб на СВО

Алексей Самохин
В зоне проведения специальной военной операции погиб гвардии младший сержант Руслан Барабанщиков. Соболезнования по случаю смерти земляка выразил глава администрации Сараевского округа Рязанской области Валерий Дмитриев. 

По словам Дмитриева, уроженец сараевской земли находился в зоне СВО с 2022 года. Служить он пошёл «по зову сердца, чтобы его семья, дом и будущее сына были в безопасности».

Барабанщиков погиб 28 февраля этого года, с ним простились в Тамбовской области. 

7 инфо выражает соболезнования родным и близким бойца. 

