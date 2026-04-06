Рязанцу грозит 10 лет колонии за удар в глаз полицейскому 

Прокурор Рязанского района Александр Аллахвердов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в конце декабря 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был задержан сотрудниками правоохранительных органов за нарушение общественного порядка в подъезде жилого дома. При доставлении в отдел полиции для составления протокола, обвиняемый нанес удар сотруднику полиции локтем в область глаза.

В результате нападения последний получил закрытую черепно-мозговую травму. После этого противоправные действия удалось предотвратить.

За совершение указанного преступления законом предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Рязанский районный суд Рязанской области.