Ремонт моста в Захаровском районе идёт с нарушениями

Прокуратура выявила нарушения при реализации национального проекта в Захаровском районе Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проведённой проверки выяснилось, что между ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» и коммерческой фирмой заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту железобетонного моста автомобильной дороги Захарово – Байдики. В ходе выезда на объект выявлены нарушения требований ГОСТа, выразившиеся в отсутствии дорожных знаков, разметки и иных недостатков. Кроме того, на строительной площадке отсутствует необходимая документация на выполняемые работы.

По данному факту в адрес подрядчика внесено представление.

Фактическое устранение нарушений взято на контроль.