В Рязанской области стартовал проект «Уроки географии»

Первое из цикла мероприятий в рамках проекта «Уроки географии», инициированного Национальным центром «Россия», состоялось 3 апреля в лицее № 4 г. Рязани. Его участниками стали порядка 100 учащихся, для которых организаторы подготовили интерактивные и познавательные задания по теме отечественной географии.

Как отметили организаторы, «дата первого мероприятия – 3 апреля– символично совпала с открытием основной масштабной экспозиции в Национальном центре «Россия», посвященной тысячелетней истории пространственного развития страны». По их данным, выставка впервые объединила уникальные картографические сокровища из фондов Российской государственной библиотеки, Русского географического общества, архивов Министерства обороны и ведущих университетов страны. Многие из этих экспонатов ранее никогда не покидали архивов.

Старшеклассники лицея №4 прошли интерактивный квиз из пяти раундов-испытаний на эрудицию, раскрывающих тему географии с разных сторон и мотивирующих участников к изучению предмета. Ребята проверяли на достоверность географические факты, отгадывали термины, с помощью подсказок определяли локации на фотографиях и в песнях, соединяли факты из жизни путешественников и первооткрывателей с их именами.

Лектор Российского общества «Знание», доцент кафедры географии, экологии и туризма РГУ им. С.А. Есенина Ольга Шилина рассказала ученикам средней школы об основных направлениях внутреннего туризма в Российской Федерации. А также провела для ребят виртуальное путешествие по популярным маршрутам, в том числе в Петрозаводск, Казань, Краснодар, Махачкалу и Петропавловск-Камчатский.

«У России разнообразные природные условия и этнические особенности, поэтому каждый регион интересен по-своему», – подчеркнула эксперт Общества «Знание».

В завершение участники прошли тест «Какой ты тип путешественника?» и составили свою «идеальную карту путешественника». Самый активный школьник получил сувениры с псом Мампусом – официальным маскотом детского туризма Рязанской области.

Региональным координатором проекта «Уроки географии» выступает АНО «Национальный центр в Рязанской области». Первое из цикла мероприятий состоялось при поддержке молодежного правительства Рязанской области и филиала Российского Общества «Знание» в Рязанской области. Мероприятия программы – разнообразные по формату и целевой аудитории – продлятся до конца июня.